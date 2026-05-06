Umre'ye artık vizesiz mi gidilecek? Umre'ye gitmek için vize kalkıyor mu, ne zaman?

Umre’ye gitmek isteyenler için dikkat çeken bir gelişme iddiası gündemde… “Vize kalkıyor mu?” sorusu kısa sürede büyük merak uyandırırken, sosyal medyada yayılan bilgiler kafa karıştırdı. Peki, Umre'ye artık vizesiz mi gidilecek? Umre'ye gitmek için vize kalkıyor mu, ne zaman?

Umre ibadetine gitmek isteyen milyonlarca kişinin gündeminde dikkat çeken bir iddia var… “Artık vizesiz mi gidilecek?” sorusu kısa sürede en çok aranan başlıklardan biri haline gelirken, konuyla ilgili ortaya atılan bilgiler kafa karışıklığı yaratıyor. Vize şartı gerçekten kaldırılıyor mu, yoksa yeni bir uygulama mı geliyor? Tarih verildi mi, kimleri kapsayacak? Umre planı yapanları yakından ilgilendiren bu gelişmenin perde arkası ve merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

ARABİSTAN'A GİTMEK İÇİN VİZE KAKIYOR MU?

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni bir adım atılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek. İki bakanın görüşmesinde, iki ülke vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

OLAY NEDİR?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3'üncü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Konsey bünyesinde 'Siyasi ve Diplomatik Komite', 'Askeri ve Güvenlik Komitesi', 'Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi', 'Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi' ve 'Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi' olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı 5 alt komite de yer alıyor.

İKİ ÜLKE KARŞILIKLI OLARAK VİZELERİ KALDIRIYOR MU?

Toplantı vesilesiyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması da öngörülüyor.

DAHA ÖNCE 2 TOPLANTI YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olan konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da, ikincisi toplantısı 18 Mayıs 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti. 

Sahra Arslan
