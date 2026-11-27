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Ümraniyespor Manisa FK maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı TRT Spor ve beIN CONNECT. Trendyol 1. Lig kapsamındaki Ümraniyespor Manisa FK maçı, 27 Kasım 2026 Cuma günü İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Manisa FK maçı TRT Spor ve beIN CONNECT üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR MANİSA FK MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Maç, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.

Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilecek. Maç ayrıca beIN CONNECT'ten de yayınlanacak. beIN CONNECT, beIN SPORTS'un internet tabanlı yayın platformu. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Platformda maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor.

ÜMRANİYESPOR MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor Manisa FK maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında yapılacak.

ÜMRANİYESPOR MANİSA FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ümraniyespor Manisa FK maçı, İstanbul'daki Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak.