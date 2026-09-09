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Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Eylül Ümraniye su kesintisi saatleri belli oldu

Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İSKİ 9 Eylül Ümraniye su kesintisi saatleri belli oldu
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İSKİ Ümraniye su kesintisi kaç saatte bitecek sorusu gündemde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Eylül'de Ümraniye'de yaşanacak arızayı duyurdu. Dumlupınar, Hekimbaşı ve Topağacı mahallelerini etkileyen kesinti, 700 mm çaplı ana isale hattındaki arızadan kaynaklanıyor. Peki sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ Ümraniye su kesintisi saatleri...

Ümraniye'de yaşanan su kesintisiyle ilgili detaylar araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İski ) resmi verilerine göre, 9 Eylül günü ilçede içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 700 mm çaplı ana isale hattında sorun yaşanıyor. Kesintiden Dumlupınar, Hekimbaşı ve Topağacı mahalleleri etkileniyor. Arızanın saat 14.06 itibarıyla başladığı belirtilirken, sorunun aynı gün saat 23.00 civarında giderilmesi planlanıyor. Peki İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

İSKİ Ümraniye su kesintisi listesi açıklandı:

Dumlupınar Mah / Ümraniye

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 14:06

Tahmini Bitiş

09.09.2026 23:00

---

Hekimbaşı Mah / Ümraniye

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 14:06

Tahmini Bitiş

09.09.2026 23:00

---

Topağacı Mah / Ümraniye

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

09.09.2026 14:06

Tahmini Bitiş

09.09.2026 23:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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