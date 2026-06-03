Ümit Karan tahliye mi edildi, ne zaman tahliye edildi? Ümit Karan neden tutuklanmıştı?

Ümit Karan’ın yargılandığı dava kapsamında verilen tahliye kararı sonrası gözler yeniden dosyanın ayrıntılarına çevrildi. Eski futbolcunun neden tutuklandığı ve hangi suçlamalarla yargılandığı araştırılırken, “ Ümit Karan tahliye edildi mi, ne zaman serbest kaldı?” soruları sosyal medyada da gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

ÜMİT KARAN TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Eski futbolcu Ümit Karan, yargılandığı davada mahkeme kararıyla yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmalar ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Karan’ın tahliyesine karar verdi.

ÜMİT KARAN NE ZAMAN TAHLİYE EDİLDİ?

Ümit Karan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, 2026 yılı Ocak ayında tutuklu bulunduğu süreç sonrası yapılan değerlendirme neticesinde tahliye edildi. Mahkeme, sanığın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

ÜMİT KARAN NEDEN TUTUKLANDI?

Ümit Karan, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında hazırlanan iddianamede 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ÜMİT KARAN KİMDİR?

Ümit Karan, Türk futbolunun tanınmış eski milli oyuncularından biridir. Kariyeri boyunca Galatasaray başta olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giyen Karan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve spor yorumculuğu yapmıştır. Son dönemde ise hakkında yürütülen adli süreç ile gündeme gelmiştir.