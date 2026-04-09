Ümit Erkol gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol hakkında sıcak gelişme! Ümit Erkol gözaltına mı alındı, soruşturmanın detayları neler? Ankara siyasetinin tanınan isminin adı, yürütülen İzmir merkezli inceleme kapsamında gündeme geldi. Peki, Ümit Erkol gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un adı İzmir merkezli yolsuzluk soruşturmasında gündeme geldi. Gözaltı kararıyla birlikte kamuoyunda büyük bir merak ve tartışma başladı. Ümit Erkol gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜMİT ERKOL GÖZALTINA MI ALINDI?

Ümit Erkol, İzmir merkezli yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜMİT ERKOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma, S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi ile bağlantılı iddialar çerçevesinde yürütülüyor. Üzerinde durulan suçlamalar arasında görevi kötüye kullanma, denetim görevini ihmal ve zimmet bulunuyor. Dosyaya giren bilirkişi raporları ve kooperatif yetkililerinin şikâyetleri soruşturmanın temelini oluşturuyor.

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Ümit Erkol, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanıdır. Afyonkarahisar’da doğdu, ailesi Adanalıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı unvanı aldı. Hekim olarak Kahramanmaraş, Edirne ve Ankara illerinde görev yaptı. Ankara Tabip Odası Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği ve insan hakları alanında çeşitli görevlerde bulundu. CHP’de Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcısı danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2023’te Ankara İl Başkanı seçildi.

ÜMİT ERKOL KAÇ YAŞINDA?

Ümit Erkol’un doğum tarihi henüz kamuoyuna açıklanmadığı için yaşı bilinmiyor.

ÜMİT ERKOL NERELİ?

Afyonkarahisar doğumlu olup ailesi Adanalıdır.

ÜMİT ERKOL'UN KARİYERİ

Erkol, hekimlik kariyerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının hak mücadelesinde aktif rol aldı. Ankara Tabip Odası’nda yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu. TTB’de eğitimci ve yayıncı olarak görev yaptı. İnsan hakları alanında İHD ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı projelerinde çalıştı. CHP’de Ankara İl Başkanlığı görevini üstlenerek 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başarılı bir seçim süreci yönetti ve 2025’te ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

Sahra Arslan
