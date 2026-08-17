Ümit Dikbayır, siyasi kariyeri ve geçmişte üstlendiği parti görevleriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Sakarya milletvekili olarak da görev yapan Dikbayır’ın yaşı, memleketi ve siyasi geçmişi araştırılıyor. Peki, Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Ümit Dikbayır kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?

Ümit Dikbayır, 15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğan Türk siyasetçidir. Siyasi yaşamında İYİ Parti’de kurucular kurulu, genel idare kurulu, başkanlık divanı üyeliği ve mali işler başkanlığı görevlerinde bulunan Dikbayır, 27. ve 28. dönemlerde Sakarya milletvekili olarak görev yaptı.

Dikbayır, 5 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti’den ihraç edildi. İhraç kararının ardından bağımsız milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürdü. 21 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katılan Dikbayır, 23 Haziran 2026 tarihinde CHP’den istifa etti.

ÜMİT DİKBAYIR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ümit Dikbayır, 15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Doğum tarihi dikkate alındığında 17 Ağustos 2026 itibarıyla 58 yaşındadır.

Dikbayır’ın doğum yeri Sakarya’nın Hendek ilçesidir. Siyasi kariyerinde Sakarya’yı temsil eden Dikbayır, 27. ve 28. dönem Sakarya milletvekili olarak görev yaptı.

Dikbayır’ın siyasi yaşamındaki önemli dönemlerden biri İYİ Parti çatısı altında gerçekleşti. Partinin kurucular kurulu ve genel idare kurulunda yer alan Dikbayır, başkanlık divanı üyeliği ile mali işler başkanlığı görevlerini de üstlendi.

ÜMİT DİKBAYIR HANGİ PARTİDEN?

Ümit Dikbayır, siyasi kariyerinin önemli bölümünü İYİ Parti bünyesinde geçirdi. İYİ Parti’de farklı görevler üstlenen Dikbayır, 27. ve 28. dönemlerde Sakarya milletvekili seçildi.

Dikbayır’ın İYİ Parti ile siyasi ilişkisi 5 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, aynı tarihte Dikbayır’ın partiden kesin olarak ihraç edilmesine karar verdi.

İhraç kararından sonra bağımsız milletvekili olarak görev yapan Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde CHP’ye katıldı. CHP grup toplantısında gerçekleşen katılım sırasında Dikbayır’ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Dikbayır’ın CHP üyeliği ise uzun sürmedi. 23 Haziran 2026 tarihinde CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Böylece Dikbayır’ın İYİ Parti ile başlayan, bağımsız milletvekilliği ve ardından CHP üyeliğiyle devam eden siyasi parti süreci CHP’den istifasıyla sona erdi.

Dikbayır’ın 2026 yılı itibarıyla CHP’den istifa ettiği bilgisi bulunurken, verilen bilgilerde istifasının ardından başka bir siyasi partiye katıldığına ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

Ümit Dikbayır evlidir ve iki çocuk babasıdır.