Ümit Acar kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i şimdi nerede yaşıyor?

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Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat Alemdar'ın karşısına çıkan, Memati Baş'ın baş düşmanı Ersoy Ulubey'i oynayan Ümit Acar, otuz yılı aşkın süredir İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşıyor. Oyuncunun bugünkü hali, kızının bir paylaşımıyla ortaya çıktı.

ÜMİT ACAR NEDEN GÜNDEMDE?

Ümit Acar, kızı Doğa Acar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı sohbet videosu yüzünden gündemde. Baba kız oturup konuştukları anları paylaşan Doğa Acar'ın videosunda oyuncunun saçları ve sakalı bembeyazdı. Videonun altına yorum yazanların bir kısmı, Acar'ın çok yaşlandığını yazdı.

ÜMİT ACAR KİMDİR?

Ümit Acar, 1980'de Türkiye Sinema Kralı yarışmasını kazanarak oyunculuğa başlayan ve en çok Kurtlar Vadisi Pusu'daki Ersoy Ulubey rolüyle tanınan oyuncu. Yarışmadan sonra beş filmde rol aldı.

Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Müzik eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde aldı; ud çalıyor.

ÜMİT ACAR KAÇ YAŞINDA?

Ümit Acar 70 yaşında. 3 Kasım 1955'te doğdu, on gün sonra 71 yaşına girecek.

ÜMİT ACAR NERELİ?

Ümit Acar İstanbullu. Üç kardeşten biri olarak Kabataş'ta doğdu, dört yaşındayken ailesiyle birlikte Bakırköy'e taşındı.

ÜMİT ACAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ümit Acar'ın en bilinen rolü, 2007'de yayına giren Kurtlar Vadisi Pusu'daki Ersoy Ulubey. Aynı yıl Parmaklıklar Ardında dizisinde Rıza'yı oynadı. Kurt Kanunu ve Kertenkele dizilerinde de yer aldı, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Agamemnon'u canlandırdı.

Sinemadaki işleri arasında Reis Bey, O Şimdi Mahkum (2005), D@bbe (2006), Koyverdin Gittin Beni (2015) ve Ankara Yazı Veda Mektubu (2016) var.

ÜMİT ACAR EVLİ Mİ?

Ümit Acar, Beray Acar ile evli. İkisi 1994'te Selçuk'taki bir film çekiminde tanıştı. Çiftin Doğa adında bir kızı var; oyuncunun son görüntülerini paylaşan da o.

ÜMİT ACAR NEREDE YAŞIYOR?

Ümit Acar 1994'ten beri Selçuk'ta oturuyor. Oyunculuğun yanında burada müzikle uğraşıyor: Selçuk Altın Artemis Musiki Cemiyeti ile Kuşadası Musiki Cemiyeti'nin şefi.