Ulusal Staj Programı sonuçları (İSİM LİSTESİ) Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 yılı Ulusal Staj Programı başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği başlıkların başında sonuç takvimi geliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, başvuru sürecinin mart ayının son günü itibarıyla sona ermesiyle birlikte adayların sisteme yüklediği belge ve bilgiler için kontrol süreci başlatıldı. Peki, Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 Ulusal Staj Programı sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazanırken, adaylar sonuç ekranının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından başlayan belge kontrolü ve dijital değerlendirme süreci halen devam ediyor.

Program kapsamında öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve gönüllülük alanlarındaki yeterlilikleri sistem üzerinden analiz edilerek puanlanıyor. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından adayların yeterlilik puanları Kariyer Kapısı sistemi üzerinden erişime açılacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı sonuçlarının açıklanacağı tarih, başvuruda bulunan binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı takvimine göre başvuru işlemleri mart ayının sonunda tamamlandı ve ardından değerlendirme sürecine geçildi.

Adayların sisteme yüklediği belgeler kontrol edilirken, aynı zamanda dijital doğrulama ve puanlama işlemleri de gerçekleştiriliyor. Bu süreçte öğrencilerin eğitim bilgileri, staj deneyimleri, yabancı dil düzeyleri, sertifikaları ve sosyal faaliyetleri belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor.

Önceki yıllardaki uygulama süreçleri incelendiğinde yeterlilik puanlarının genellikle mayıs ayının ortalarında erişime açıldığı görülüyor. 2026 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

Ulusal Staj Programı kapsamında sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, isim listesi yayımlanıp yayımlanmayacağını araştırıyor. Programın mevcut uygulama sisteminde sonuçlar merkezi bir isim listesi şeklinde kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Her aday kendi başvuru sonucunu bireysel olarak Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görüntülüyor. Bu nedenle sonuçlara ilişkin toplu bir kazanan listesi veya PDF isim listesi yayımlanmıyor.

Adayların yeterlilik puanları sisteme tanımlandıktan sonra öğrenciler kendi hesaplarına giriş yaparak güncel durumlarını takip edebiliyor. Aynı ekran üzerinden kurum teklifleri, değerlendirme süreçleri ve başvuru detayları da görüntülenebiliyor.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerde, sürecin tamamen dijital ortamda yürütüldüğü ve tüm işlemlerin aday bazlı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen teklifleri dijital ortam üzerinden takip edebiliyor. Sonuç sorgulama işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin resmi platformları kullanılıyor.

Başvuru durumunu öğrenmek isteyen adayların öncelikle CBİKO Resmi Sitesi veya Kariyer Kapısı Platformu adresine giriş yapması gerekiyor.

Sisteme e-Devlet şifresi ile giriş yapan kullanıcılar, “Başvurularım” menüsü altında bulunan “Ulusal Staj Programı 2026” başlığı üzerinden güncel durumlarını görüntüleyebiliyor.