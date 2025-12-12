Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! 2025-2026 CANLI UEFA ülke puanı tablosu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası UEFA ülke puanı tablosu yeniden hesaplandı. Güncel durumda Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmezken gözler bu gece oynanacak diğer temsilcilerin maçlarına çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

UEFA'nın yaptığı son güncellemede Avrupa ülkelerinin toplam puanları yayımlandı ve listenin zirvesinde İngiltere yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla İtalya, İspanya ve Almanya takip etti. İlk beşin ardından Fransa, Hollanda, Portekiz ve Belçika sıralandı. Türkiye ise elde ettiği 47 bin 400 puanla 9. basamaktaki yerini korudu. Listenin devamında Çekya, Yunanistan ve Polonya bulunuyor. Güncel puanlara göre Türkiye, takip eden ülkelerle arasındaki farkı korurken üst sıralarda yer alan Belçika ile arasındaki puan farkı da sabit kaldı.

Galatasaray'ın Monaco karşısında aldığı mağlubiyet sonrası puan durumunda bir gerileme yaşanmadı. Bugün oynanacak Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmaları sonrasında UEFA tablosunun yeniden güncellenmesi bekleniyor.

CANLI ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-2026

UEFA'nın güncel listesinde ülkelerin puanları şu şekilde yer aldı:

İngiltere: 102.116

İtalya: 90.802

İspanya: 84.703

Almanya: 81.259

Fransa: 73.961

Hollanda: 64.700

Portekiz: 62.066

Belçika: 57.750

TÜRKİYE: 47.400

Çekya: 44.300

Yunanistan: 41.712

Polonya: 40.375

Gecenin ilerleyen saatlerinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları, ülke puanı açısından yeni bir güncelleme getirecek. Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki maçları, Türkiye'nin mevcut puanına olası katkılar nedeniyle önem taşıyor.