Haberler

Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! 2025-2026 CANLI UEFA ülke puanı tablosu!

Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! 2025-2026 CANLI UEFA ülke puanı tablosu!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülke puanı sıralaması güncel! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ile Galatasaray lig aşamasında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sonuç Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumunda değişikliğe yol açmadı. İşte Ülke puanı sıralaması güncel hali...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası UEFA ülke puanı tablosu yeniden hesaplandı. Güncel durumda Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmezken gözler bu gece oynanacak diğer temsilcilerin maçlarına çevrildi.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

UEFA'nın yaptığı son güncellemede Avrupa ülkelerinin toplam puanları yayımlandı ve listenin zirvesinde İngiltere yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla İtalya, İspanya ve Almanya takip etti. İlk beşin ardından Fransa, Hollanda, Portekiz ve Belçika sıralandı. Türkiye ise elde ettiği 47 bin 400 puanla 9. basamaktaki yerini korudu. Listenin devamında Çekya, Yunanistan ve Polonya bulunuyor. Güncel puanlara göre Türkiye, takip eden ülkelerle arasındaki farkı korurken üst sıralarda yer alan Belçika ile arasındaki puan farkı da sabit kaldı.

Galatasaray'ın Monaco karşısında aldığı mağlubiyet sonrası puan durumunda bir gerileme yaşanmadı. Bugün oynanacak Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmaları sonrasında UEFA tablosunun yeniden güncellenmesi bekleniyor.

CANLI ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-2026

UEFA'nın güncel listesinde ülkelerin puanları şu şekilde yer aldı:

İngiltere: 102.116

İtalya: 90.802

İspanya: 84.703

Almanya: 81.259

Fransa: 73.961

Hollanda: 64.700

Portekiz: 62.066

Belçika: 57.750

TÜRKİYE: 47.400

Çekya: 44.300

Yunanistan: 41.712

Polonya: 40.375

Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! 2025-2026 CANLI UEFA ülke puanı tablosu!

Gecenin ilerleyen saatlerinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları, ülke puanı açısından yeni bir güncelleme getirecek. Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki maçları, Türkiye'nin mevcut puanına olası katkılar nedeniyle önem taşıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
title