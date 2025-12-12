Ülke puanı sıralaması GÜNCEL! 2025-2026 CANLI UEFA ülke puanı tablosu!
Ülke puanı sıralaması güncel! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında alınan 1-0'lık yenilgi ile Galatasaray lig aşamasında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Sonuç Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki konumunda değişikliğe yol açmadı. İşte Ülke puanı sıralaması güncel hali...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası UEFA ülke puanı tablosu yeniden hesaplandı. Güncel durumda Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmezken gözler bu gece oynanacak diğer temsilcilerin maçlarına çevrildi.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL
UEFA'nın yaptığı son güncellemede Avrupa ülkelerinin toplam puanları yayımlandı ve listenin zirvesinde İngiltere yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla İtalya, İspanya ve Almanya takip etti. İlk beşin ardından Fransa, Hollanda, Portekiz ve Belçika sıralandı. Türkiye ise elde ettiği 47 bin 400 puanla 9. basamaktaki yerini korudu. Listenin devamında Çekya, Yunanistan ve Polonya bulunuyor. Güncel puanlara göre Türkiye, takip eden ülkelerle arasındaki farkı korurken üst sıralarda yer alan Belçika ile arasındaki puan farkı da sabit kaldı.
Galatasaray'ın Monaco karşısında aldığı mağlubiyet sonrası puan durumunda bir gerileme yaşanmadı. Bugün oynanacak Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmaları sonrasında UEFA tablosunun yeniden güncellenmesi bekleniyor.
CANLI ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-2026
UEFA'nın güncel listesinde ülkelerin puanları şu şekilde yer aldı:
İngiltere: 102.116
İtalya: 90.802
İspanya: 84.703
Almanya: 81.259
Fransa: 73.961
Hollanda: 64.700
Portekiz: 62.066
Belçika: 57.750
TÜRKİYE: 47.400
Çekya: 44.300
Yunanistan: 41.712
Polonya: 40.375
Gecenin ilerleyen saatlerinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmaları, ülke puanı açısından yeni bir güncelleme getirecek. Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki maçları, Türkiye'nin mevcut puanına olası katkılar nedeniyle önem taşıyor.