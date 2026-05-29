Ukrayna Türkiye maçı hangi kanalda, Ukrayna Türkiye Halı Saha Milli Takım ne zaman, saat kaçta?

Ukrayna Türkiye Halı Saha Milli Takım maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman oynanacağı sporseverlerin gündeminde. Türkiye’nin Ukrayna ile karşı karşıya geleceği mücadelede saat kaçta başlayacağı da yoğun şekilde sorgulanıyor. Maça ilişkin tüm detaylar ve yayın bilgileri netleşti.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Türkiye - Belçika, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma HT Spor ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme seçeneklerini merakla araştırıyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HT SPOR YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye - Belçika mücadelesi HT Spor üzerinden Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunulacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Turnuvanın kritik karşılaşmalarından biri olan Türkiye - Belçika, günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 21.00’de başlayacak. Akşam oynanacak bu önemli karşılaşmada iki takım da turnuvada avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye - Belçika Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferiyle birlikte maçın temposunun yüksek olması bekleniyor.