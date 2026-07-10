Uğurlu Ailesi neden boşandı, “uğurluailesii” hesap kime kaldı?

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Uğurlu Ailesi, yaptıkları resmi açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Boşanma haberinin ardından "Uğurlu Ailesi neden boşandı?" ve "uğurluailesii hesabı kime kaldı?" soruları sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Çiftin avukatları tarafından yapılan açıklamada, boşanmanın ortak kararla gerçekleştiği belirtilirken, ortak kullanılan Instagram hesabının yönetim haklarının Ceren Cemre Polat'a devredildiği ifade edildi.

UĞURLU AİLESİ BOŞANDIKLARINI DUYURDU

Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla tanınan fenomen çift Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu, evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye sahip olan çift, boşanma kararını avukatları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, evliliğin tarafların ortak iradesi doğrultusunda hukuken sona erdiği belirtilirken, süreçle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

ORTAK AÇIKLAMADA SPEKÜLASYONLARA KARŞI UYARI

Fenomen çift adına yapılan açıklamada, boşanmanın tamamen özel hayat kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Kamuoyunda dolaşıma giren asılsız haberler ve sosyal medya yorumlarına itibar edilmemesi istenirken, tarafların konu hakkında yeni bir açıklama yapmayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, özellikle tarafların ve müşterek çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

MİLYONLUK INSTAGRAM HESABI KİMDE KALDI?

Boşanma açıklamasında en çok dikkat çeken detay ise ortak sosyal medya hesabının geleceği oldu.

Taraflar arasında yapılan hukuki anlaşma kapsamında, bugüne kadar birlikte yönetilen ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşan "uğurluailesii" isimli Instagram hesabının yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a bırakıldığı açıklandı.

Böylece hesabın bundan sonraki süreçte Ceren Cemre Polat tarafından kullanılacağı kesinleşmiş oldu.

TAKİPÇİLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Ortak açıklamada, yıllar boyunca "Uğurlu Ailesi" sayfasını destekleyen takipçilere de teşekkür edildi. Açıklamada, sayfanın büyümesinde emeği bulunan takipçilerin anlayışına teşekkür edilirken, bundan sonraki süreçte özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi istendi.

BOŞANMA SÜRECİYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA YAPILMAYACAK

Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu'nun avukatları aracılığıyla yapılan bilgilendirmede, boşanmanın hukuki olarak tamamlandığı ve tarafların özel hayatlarına ilişkin yeni bir açıklama yapmayı düşünmedikleri belirtildi.

Fenomen çift, hem kendilerinin hem de çocuklarının huzurunun korunabilmesi adına kamuoyundan hassasiyet beklediklerini ifade etti.