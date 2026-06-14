Uğurcan Çakır kimdir, Uğurcan Çakır kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, Uğurcan Çakır hangi takımda oynuyor, hangi t

Saha içindeki lider karakteriyle tanınan başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın futbol dışındaki yaşantısı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Uğurcan Çakır'ın eşi kim, çocuğu var mı?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. 2019 yılında Kübra Çakır ile dünyaevine giren ve iki çocuk babası olan Uğurcan Çakır'ın ailesiyle olan paylaşımları büyük ilgi görüyor. Peki, aslen nereli olan yıldız kaleci hangi takımı tutuyor ve kariyerindeki dönüm noktaları neler? İşte Uğurcan Çakır'ın hayatı ve bilinmeyenleri...

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan başarılı file bekçisi, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. 1,91 metrelik boyu ve lider karakteriyle tanınan Uğurcan, modern kaleciliğin gerektirdiği tüm özelliklere sahip olmasıyla dünya çapında bir yetenek olarak kabul edilmektedir.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Uğurcan Çakır’ın kariyeri, amatör liglerden başlayıp Avrupa’nın kapılarına kadar dayanan azim dolu bir yolculuktur. Özellikle Trabzonspor ile özdeşleşen kariyeri, 2025 yılı Eylül ayında gerçekleşen rekor transferle bambaşka bir boyuta taşınmıştır. İşte Uğurcan Çakır’ın forma giydiği kulüpler:

Çekmeköyspor & Yamanspor: Futbola ilk adımlarını attığı amatör kulüpler.

1461 Trabzon: Trabzonspor’un pilot takımında profesyonelliğe hazırlık süreci.

Trabzonspor (2014-2025): Kulüp tarihine geçtiği, kaptanlık yaptığı ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı efsaneleştiği yer.

Galatasaray (2025- ): 1 Eylül 2025 tarihinde Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle transfer olduğu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı güncel kulübü.

UĞURCAN ÇAKIR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, ünlü kaleci Uğurcan Çakır, 2019 yılında uzun süredir birlikte olduğu Kübra Ayyıldız ile dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu kısa sürede aileye dönüştü; 2020 yılında oğulları Kuzey dünyaya gelirken, geçen yıl da bir kız çocukları oldu. Sosyal medyada paylaştıkları samimi aile fotoğrafları, çiftin mutluluklarını takipçileriyle paylaşmalarını sağlıyor.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Uğurcan Çakır, her ne kadar şu an Galatasaray forması giyiyor olsa da, çocukluğundan beri bir Trabzonspor taraftarı olduğunu ve kulübün bir "evladı" olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Galatasaray’a transferi sırasında yaptığı veda açıklamasında, "Trabzonspor benim için bir takım değil, hayatımın en büyük gururu. Bu arma kalbimde daima özel bir yerde olacak" diyerek taraftarlığını ve aidiyetini net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak profesyonel kimliğiyle şu an formasını terlettiği Galatasaray'ın başarısı için varını yoğunu ortaya koymaktadır.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BAŞARILARI

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın kalesini de uzun süredir başarıyla koruyan Uğurcan Çakır, milli forma altında çıktığı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla "Türkiye'nin 1 Numarası" unvanını hak ettiğini göstermiştir. Kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli eldiven, 2026 yılında da hem kulüp hem de milli takım düzeyinde kupalar hedeflemeye devam ediyor.