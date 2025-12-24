İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında gözaltına alınan isimler arasında, gece hayatının tanınan isimlerinden Uğur Can Peker de yer aldı. Peki, Uğur Can Peker kimdir, neden gözaltına alındı? Uğur Can Peker kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

UĞUR CAN PEKER KİMDİR?

İstanbul merkezli yürütülen son operasyonlarla kamuoyunun gündemine gelen Uğur Can Peker, eğlence ve gece hayatı sektöründe tanınan bir isim olarak biliniyor. Özellikle İstanbul'da faaliyet gösteren No More isimli eğlence mekânının işletmeciliğini üstlenen Peker, sektördeki deneyimi ve aktif rol aldığı işletmecilik süreçleri ile dikkat çekiyor.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Uğur Can Peker, mekânın konseptinden günlük operasyon yönetimine kadar pek çok aşamada etkin olarak görev alıyor. İstanbul gece hayatının önemli noktalarından biri olarak gösterilen No More, Peker'in liderliğinde deneyimli bir ekip ile faaliyet gösteriyor.

UĞUR CAN PEKER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Uğur Can Peker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı. Operasyonlar sırasında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve emniyetteki işlemler devam ediyor.

UĞUR CAN PEKER KAÇ YAŞINDA?

Uğur Can Peker'in yaşıyla ilgili açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunuyor.

UĞUR CAN PEKER NERELİ?

Mevcut bilgilere göre, Uğur Can Peker'in kökeni ve doğum yeri kamuoyuna açık kaynaklarda sınırlı olarak yansımış durumda.

UĞUR CAN PEKER NE İŞ YAPIYOR?

Uğur Can Peker, İstanbul'da No More isimli eğlence mekânının işletmeciliğini yapıyor ve sektördeki çalışmalarını bu alanda sürdürüyor. İşletmenin konsept tasarımından günlük yönetimine kadar birçok sürecin içinde aktif rol alması, Peker'in sektördeki profesyonelliğini gösteriyor.

No More, İstanbul gece hayatında önemli bir yere sahip ve işletmenin eğlence sektörü deneyimi yüksek bir ekip ile çalıştığı belirtiliyor. Uğur Can Peker'in yöneticiliğinde mekân, hem konsept hem de hizmet kalitesi açısından dikkat çekici bir profil sergiliyor.