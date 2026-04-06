Uğur Bayraktar hapiste mi, Uğur Bayraktar ne yaptı, Uğur Bayraktar olayı, davası nedir?

Sinema ve dizi dünyasının sevilen ismi Ufuk Bayraktar hakkında çıkan haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Vatandaşlar, ünlü oyuncunun adli sicili ve yaşadığı son gelişmelere dair "Uğur Bayraktar ne yaptı, olayı nedir?" başlıklarıyla bilgi edinmeye çalışıyor. Ruhsatsız silah kullanımı ve çeşitli kavga olaylarıyla gündeme gelen oyuncunun yargılandığı dosyalar, infaz süreci ve hakkında verilen kararların tüm kronolojisini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

UĞUR BAYRAKTAR KİMDİR? KAHVEDEN BEYAZ PERDEYE UZANAN YOLCULUK

12 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da doğan Ufuk Bayraktar, eğitim hayatını liseden sonra sonlandırıp babasının Cihangir’deki meşhur Firuzağa Kahvesi’nde çalışmaya başladı. Kaderini değiştiren olay ise 2003 yılında bu kahvede gerçekleşti. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilen Bayraktar, hiçbir oyunculuk eğitimi almadan adım attığı sinema dünyasında, doğal yeteneğiyle kısa sürede kült isimler arasına girmeyi başardı.

GENÇ RAMİZ KARAESKİ’DEN "DAYI" FENOMENİNE

Uğur Bayraktar’ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası, şüphesiz Ezel dizisidir. Tuncel Kurtiz’in canlandırdığı efsanevi Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynayan Bayraktar, sergilediği performansla tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı. Bu rolün ardından "kabadayı" ve "delikanlı" rollerinin aranılan yüzü haline gelen oyuncu, 2021 yılında vizyona giren ve babasının hayat hikayesinden esinlenilen "Dayı: Bir Adamın Hikayesi" filmiyle bu imajını pekiştirdi.

ÖDÜLLÜ KARİYER: BEKİR’DEN BEKİR’E

Sadece aksiyon ve kabadayı rollerinde değil, sanat sinemasında da derin izler bıraktı. Zeki Demirkubuz’un "Kader" filminde canlandırdığı Bekir karakteri, Türk sinema tarihinin en etkileyici performanslarından biri kabul edilir. Bu rolüyle 26. İstanbul Film Festivali’nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Alper Çağlar’ın "Dağ" ve "Dağ 2" serilerinde canlandırdığı Bekir Özbey karakteriyle asker filmlerinin de unutulmazları arasına girmiştir.

UĞUR BAYRAKTAR’IN ROL ALDIĞI ÖNEMLİ YAPIMLAR

Geniş bir filmografiye sahip olan oyuncunun öne çıkan bazı projeleri şunlardır:

• Diziler: Ezel, Milat, Sevda Kuşun Kanadında, Vatanım Sensin.

• Filmler: Kader, Yumurta, Ali'nin Sekiz Günü, Dağ I-II, Kümes (Senaryo ve Yönetmenlik kendisine ait), Dayı: Bir Adamın Hikayesi 1-2.

ABİSİ UĞUR BAYRAKTAR İLE ORTAK PROJELER

İzleyicilerin isim karmaşası yaşamasının bir sebebi de oyuncunun abisi olan Uğur Bayraktar'dır. Abisi Uğur Bayraktar, özellikle "Dayı" serisinin yönetmen koltuğunda oturarak kardeşiyle güçlü bir iş birliği yürütmektedir. 2025 yılında vizyona giren Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi, bu abi-kardeş ortaklığının en güncel ve iddialı meyvesidir.

UĞUR BAYRAKTAR HAKKINDA YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜREÇLER

2018 yılında, baba yadigârı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı.

2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

20 Ağustos 2025 tarihinde Beyoğlu'nda bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede; şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın "iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 11'er yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.