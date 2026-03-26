Uganda’dan gelen son açıklamalar, Orta Doğu’daki gerilim bağlamında dikkat çekici bir diplomatik çıkış olarak değerlendiriliyor. Muhoozi Kainerugaba tarafından yapılan açıklamalar, yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik dengeleri açısından da yakından takip ediliyor. Uganda’nın İsrail’e açık destek mesajı vermesi, uluslararası kamuoyunda “Afrika ülkeleri Orta Doğu denkleminde nasıl konumlanıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Uganda'nın askeri gücü nedir? Uganda savaşa mı giriyor? Detaylar...

UGANDA'NIN ASKERİ GÜCÜ NEDİR?

Uganda, Afrika kıtasında belirli bir askeri kapasiteye sahip ülkeler arasında yer alıyor. Uganda Silahlı Kuvvetleri (UPDF), kara, hava ve özel kuvvetler birimlerinden oluşan organize bir yapı sergiliyor.

Uganda’nın askeri gücüne dair öne çıkan unsurlar şunlardır:

Aktif asker sayısı: On binler seviyesinde düzenli ordu personeli

Özel kuvvetler: Özellikle stratejik koruma ve hızlı müdahale görevlerinde etkin

Bölgesel operasyon deneyimi: Afrika’daki çeşitli iç çatışma ve barış gücü görevlerinde aktif rol

Komuta yapısı: 2024 itibarıyla en üst düzey askeri otorite olarak Kainerugaba görev yapıyor

Kainerugaba’nın geçmişte yaptığı çıkışlar, Uganda ordusunun yalnızca savunma değil, aynı zamanda bölgesel güç projeksiyonu iddiası taşıdığını da gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, askeri söylemin diplomatik sınırlarını zorlayan örnekler arasında değerlendiriliyor.

UGANDA SAVAŞA MI GİRİYOR?

Son açıklamalar, Uganda’nın doğrudan bir savaşa girdiği anlamına gelmiyor; ancak dikkat çekici bir siyasi ve askeri pozisyon alındığını gösteriyor. Kainerugaba, İsrail ile İran arasında süren gerilimde açıkça İsrail’in yanında olduklarını ifade etti.

Açıklamalarında şu mesajlar öne çıktı:

İsrail’in var olma hakkının savunulması gerektiği

İsrail’e yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

İsrail’e yönelik “yok etme” söylemlerinin Uganda’yı savaşa dahil edebileceği

Gerekmesi halinde askeri destek vermeye hazır oldukları

Bu ifadeler, Uganda’nın doğrudan çatışmaya girmese bile net bir taraf seçtiğini ortaya koyuyor. Ancak uluslararası hukuk ve askeri strateji açısından bakıldığında, böyle bir desteğin fiili savaşa dönüşmesi için resmi hükümet politikası, parlamenter onay ve uluslararası ittifak dinamikleri gibi birçok faktörün devreye girmesi gerekiyor.

Dolayısıyla mevcut durumda bu açıklamalar daha çok politik ve stratejik bir duruş beyanı olarak değerlendiriliyor.

UGANDE NEREDE?

Uganda, Afrika kıtasının doğusunda yer alan ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca bölgesel dengelerde önemli rol oynayan bir ülkedir. Komşuları arasında Kenya, Tanzanya, Ruanda, Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti bulunur.