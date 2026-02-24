Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden Ufuk Özkan, hem oyunculuğu hem de hayat hikayesiyle gündem oluyor. 50 yaşındaki Özkan kimdir, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Merak edenler için ünlü oyuncunun kariyer yolculuğu ve kişisel yaşamına dair bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Mannheim, Batı Almanya'da doğmuş, ailesiyle birlikte 12 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Türkçeyi başlangıçta iyi konuşamaması nedeniyle eğitimine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatroları ve Asuman Dabak Tiyatrosu'nda çalışmış, Tiyatro Kılçık ile kabare oyunlarında yer almıştır. En çok "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınmıştır.

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975 doğumlu olduğundan 50 yaşındadır.

UFUK ÖZKAN NERELİ?

Annesi Trabzon'un Of ilçesinden, babası Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğmuş olmasına rağmen aslen Türkiye'li bir ailedendir.

UFUK ÖZKAN'IN KARİYERİ

Dizi : "Geniş Aile" (2009-2011, Cevahir), "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" (2022-2023, Salih Reis), "Kalk Gidelim" (2017-2020, Seyfettin Dal) ve daha birçok yapımda rol almıştır.

Sinema:"Efendiler Ofansif Mizah" (2025), "Geniş Aile: Cevahir & Ulvi" (2024), "3 Kağıtçılar" (2023) gibi filmlerde yer almıştır.

Tiyatro: Asuman Dabak Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne almıştır; "Vanilyalı İlişkiler", "Şahane Düğün", "Papaz Kaçtı" gibi oyunlarda rol almıştır.

Sunuculuk ve Yarışmalar: "Kim Gitsin" (2025), "Aileler Yarışıyor" (2018-2020), "Ben Bilmem Eşim Bilir" (2016-2018) gibi programlarda yer almıştır.