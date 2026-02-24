Haberler

Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?

Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Ufuk Özkan, son dönemde sağlık gündemiyle de dikkat çekti. Peki, Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan yüzlerinden Ufuk Özkan, hem oyunculuğu hem de hayat hikayesiyle gündem oluyor. 50 yaşındaki Özkan kimdir, nereli ve hangi projelerde yer aldı? Merak edenler için ünlü oyuncunun kariyer yolculuğu ve kişisel yaşamına dair bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Mannheim, Batı Almanya'da doğmuş, ailesiyle birlikte 12 yaşında Türkiye'ye kesin dönüş yapmıştır. Türkçeyi başlangıçta iyi konuşamaması nedeniyle eğitimine 5. sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Şehir Tiyatroları ve Asuman Dabak Tiyatrosu'nda çalışmış, Tiyatro Kılçık ile kabare oyunlarında yer almıştır. En çok "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle tanınmıştır.

Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Özkan 11 Nisan 1975 doğumlu olduğundan 50 yaşındadır.

UFUK ÖZKAN NERELİ?

Annesi Trabzon'un Of ilçesinden, babası Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğmuş olmasına rağmen aslen Türkiye'li bir ailedendir.

Ufuk Özkan kimdir? Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli?

UFUK ÖZKAN'IN KARİYERİ

Dizi : "Geniş Aile" (2009-2011, Cevahir), "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" (2022-2023, Salih Reis), "Kalk Gidelim" (2017-2020, Seyfettin Dal) ve daha birçok yapımda rol almıştır.

Sinema:"Efendiler Ofansif Mizah" (2025), "Geniş Aile: Cevahir & Ulvi" (2024), "3 Kağıtçılar" (2023) gibi filmlerde yer almıştır.

Tiyatro: Asuman Dabak Tiyatrosu, Tiyatro Kılçık ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne almıştır; "Vanilyalı İlişkiler", "Şahane Düğün", "Papaz Kaçtı" gibi oyunlarda rol almıştır.

Sunuculuk ve Yarışmalar: "Kim Gitsin" (2025), "Aileler Yarışıyor" (2018-2020), "Ben Bilmem Eşim Bilir" (2016-2018) gibi programlarda yer almıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Tepki yağıyor! Gömmek yerine bakın ne yapmışlar
Mohamed Salah'ın genç halini görenler inanamıyor

Bir zamanlar bu haldeydi, şimdi dünya tanıyor