UEFA ülkeler sıralama 2026: UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında çıktığı kritik karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı yeniden futbol gündeminin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Temsilcilerin Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlar yalnızca kulüplerin yoluna devam edip etmeyeceğini değil, Türkiye'nin UEFA organizasyonlarındaki geleceğini de doğrudan etkiliyor. Peki, 2026 UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? Detaylar...

UEFA ÜLKELER SIRALAMA 2026

UEFA tarafından yayımlanan güncel ülke puanı tablosuna göre Avrupa kupalarında mücadele eden ülkelerin sıralaması, son beş sezonda kulüplerin elde ettiği performanslar dikkate alınarak oluşturuluyor. Bu sıralama, ülkelerin gelecek sezonlarda UEFA organizasyonlarına kaç takımla katılacağını ve temsilcilerin turnuvalara hangi elemeden başlayacağını belirleyen temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.

UEFA'nın güncel verilerine göre ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

İngiltere – 98.519

İtalya – 84.232

İspanya – 78.618

Almanya – 76.688

Fransa – 65.082

Portekiz – 60.450

Belçika – 55.850

Hollanda – 48.895

Türkiye – 45.975

Polonya – 42.625

Listenin devamında ise Çekya 42.025 puanla 11'inci, Yunanistan ise 40.812 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

UEFA'nın güncel ülke puanı listesine göre Türkiye, 9. sırada yer alıyor. Böylece Türkiye, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik önem taşıyan ilk 10 ülke arasındaki konumunu korumayı sürdürüyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcilerinin sezon boyunca alacağı sonuçlar, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yerinin korunması açısından önem taşıyor. UEFA tarafından açıklanan güncel tabloya göre Türkiye, ilk 10 içerisinde yer almaya devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR?

UEFA'nın güncel ülke puanı tablosuna göre Türkiye'nin toplam puanı 45.975 olarak açıklandı.

Bu puanla Türkiye, sıralamada 8. basamaktaki Hollanda'nın ardından 9. sırada yer alırken, 10. sıradaki Polonya'nın ise önünde bulunuyor. Güncel tabloya göre puan durumu şu şekilde sıralanıyor:

Hollanda: 48.895

Türkiye: 45.975

Polonya: 42.625

Çekya: 42.025

Yunanistan: 40.812

UEFA'nın yayımladığı resmi ülke puanı verilerine göre Türkiye, 45.975 puanla 9. sıradaki yerini koruyor. Avrupa kupalarında sezon boyunca alınacak sonuçlar ise güncel ülke puanı tablosunun ilerleyen haftalarda yeniden şekillenmesini sağlayacak.