UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: 2026-2027 Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sona erdi. 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8 Eylül'de başlarken, Galatasaray ve Fenerbahçe de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların Sporting deplasmanında, sarı-lacivertlilerin ise Roma karşısında oynayacağı ilk maçlar öncesinde Şampiyonlar Ligi fikstürü ve yayın bilgileri gündemde. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen maç programı...

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması 27 Ocak 2027'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Ardından son 16 play-off turu, son 16, çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi finali ise 5 Haziran 2027'de gerçekleştirilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ PROGRAMI

Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın fikstüründe Sporting Clube, Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Athens, Feyenoord ve PSG bulunuyor.

9 Eylül 2026 - 21.00 - Sporting Clube - Galatasaray

13 Ekim 2026 - 21.00 - Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026 - 18.45 - Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 - 18.45 - Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026 - 18.45 - Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 - 21.00 - AEK Athens - Galatasaray

19 Ocak 2027 - 18.45 - Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 - 21.00 - PSG - Galatasaray

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ VE MAÇ FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekibin rakipleri arasında Roma, Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid yer alıyor.

10 Eylül 2026 - 18.45 - Fenerbahçe - Roma

14 Ekim 2026 - 21.00 - Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 - 18.45 - Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 - 18.45 - Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 - 21.00 - Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 - 21.00 - LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 - 18.45 - Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 - 21.00 - Atletico Madrid - Fenerbahçe

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye'deki resmi yayın hakkı TRT'de bulunuyor. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları da yayın programına bağlı olarak TRT 1 ve tabii üzerinden canlı takip edilebilecek.