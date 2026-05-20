UEFA finali Beşiktaş'ın sahasında mı oynanıyor, UEFA finali Freiburg Aston Villa maçı nerede hangi statta oynanıyor?

UEFA finalinin Beşiktaş’ın sahasında oynanıp oynanmadığı ve “UEFA finali Freiburg Aston Villa maçı nerede, hangi statta oynanıyor?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa futbolunun en önemli karşılaşmalarından biri için belirlenen stat ve ev sahibi şehir merak konusu olurken, taraftarlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Futbolseverler, UEFA finalinin Beşiktaş’ın stadyumunda yapılıp yapılmadığını ve Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak olası finalin hangi statta gerçekleşeceğini araştırıyor. “UEFA finali nerede oynanacak?” sorusu gündemde öne çıkarken, karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stadyum bilgisi büyük merak uyandırıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ PARK’TA OYNANACAK

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasının final karşılaşması, Beşiktaş Park’ta saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen finalde, SC Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya gelecek.

FİNALİ FRANSIZ HAKEM FRANÇOIS LETEXIER YÖNETECEK

Karşılaşmada düdüğü Fransız hakem François Letexier çalacak. Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. VAR odasında ise Jerome Brisard görev yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak İspanyol Alejandro Hernandez sahada olacak. UEFA, final için Avrupa’nın en tecrübeli hakemlerinden birini görevlendirdi.

ASTON VILLA VE FREIBURG İLK ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Finale çıkan iki ekip de UEFA Avrupa Ligi’nde ilk kez şampiyonluk hedefliyor. Aston Villa, geçmişte Avrupa kupalarında önemli başarılar elde etmiş olsa da bu turnuvada ilk kez final heyecanı yaşayacak.

SC Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Alman ekibi, bu tarihi maçla birlikte kulüp tarihine geçmeyi hedefliyor.

UNAI EMERY REKOR PEŞİNDE SAHAYA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi denildiğinde akla gelen isimlerden biri olan İspanyol teknik direktör Unai Emery, kariyerindeki 5. Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkacak.

Daha önce Sevilla ile 3, Villarreal ile 1 kez kupayı kazanan Emery, toplamda 4 şampiyonlukla turnuva tarihine damga vurdu. 2019 yılında Arsenal ile finali kaybeden deneyimli teknik adam, bu kez kupayı yeniden kazanmayı hedefliyor.

JULIAN SCHUSTER İLK FİNAL HEYECANINI YAŞIYOR

SC Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster ise kariyerinin ilk büyük finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek. Genç teknik adam, takımını Avrupa’nın zirvesine taşıyarak tarihi bir başarı elde etmeyi amaçlıyor.

Osman DEMİR
