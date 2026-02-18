Haberler

UEFA Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istedi mi?

UEFA Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istedi mi?
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin formasında ve resmi iletişimlerinde kullandığı 5 yıldızlı logoları hakkında ortaya atılan iddia gündem oldu. Avrupa kupaları öncesinde ortaya atılan bu iddia, sarı-lacivertli kulübün taraftarları arasında büyük merak uyandırırken, konuyla ilgili resmi bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, UEFA Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istedi mi?

UEFA'nın Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı logo uyarısı yaptığı yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Özellikle Avrupa maçları öncesinde gündeme gelen bu söylentiler sonrası, UEFA ile Fenerbahçe arasında resmi bir yazışma olup olmadığı ve kulübün logolarla ilgili bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

Gazeteci Yakup Çınar, UEFA'nın Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istediğini iddia etti.

Yakup Çınar "UEFA, Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı öncesinde Kadıköy'de incelemelere geliyor. Bakıyor ki, 'Kendilerine geönderilen logoda yıldız yok ama stadyuma koydukları yıldızda 5 yıldız var', ardından 'bunun kapatılmasını istiyoruz' diyorlar. Bu yüzden sahte yıldızlı hiçbir şey görmeyeceğiz bu maçta. UEFA yetkilileri, sahte yıldızları görünce logoların kaldırılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

