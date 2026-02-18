UEFA Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istedi mi?

UEFA'nın Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı logo uyarısı yaptığı yönündeki iddialar spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Özellikle Avrupa maçları öncesinde gündeme gelen bu söylentiler sonrası, UEFA ile Fenerbahçe arasında resmi bir yazışma olup olmadığı ve kulübün logolarla ilgili bir değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu oldu.

UEFA FENERBAHÇE'NİN 5 YILDIZLI LOGOLARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ Mİ?

Gazeteci Yakup Çınar, UEFA'nın Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logolarının kaldırılmasını istediğini iddia etti.

Yakup Çınar "UEFA, Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı öncesinde Kadıköy'de incelemelere geliyor. Bakıyor ki, 'Kendilerine geönderilen logoda yıldız yok ama stadyuma koydukları yıldızda 5 yıldız var', ardından 'bunun kapatılmasını istiyoruz' diyorlar. Bu yüzden sahte yıldızlı hiçbir şey görmeyeceğiz bu maçta. UEFA yetkilileri, sahte yıldızları görünce logoların kaldırılmasını istiyor." ifadelerini kullandı.