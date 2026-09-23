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UEFA Dostluk Kupası ile ilgili araştırmalar hız kazandı. “UEFA Dostluk Kupası nedir, 2026 UEFA Dostluk Kupası’nda hangi takımlar var, UEFA Dostluk Kupası nerede oynanıyor?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte 2026 UEFA Dostluk Kupası hakkında tüm merak edilen detaylar...

UEFA DOSTLUK KUPASI NEDİR?

UEFA Dostluk Kupası, farklı futbol konfederasyonlarından 18 yaş altı milli takımlarını bir araya getiren uluslararası bir gençlik futbol organizasyonu olarak düzenleniyor. 2026 yılında üçüncü kez gerçekleştirilecek turnuvada Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'dan genç milli takımlar mücadele edecek. Peki, UEFA Dostluk Kupası nedir, 2026 UEFA Dostluk Kupası'nda hangi takımlar yer alıyor ve maçlar nerede oynanıyor?

UEFA Dostluk Kupası, UEFA tarafından Mayıs 2024'te başlatılan ve farklı futbol konfederasyonlarından 18 yaş altı erkek ve kadın milli takımlarını bir araya getirmeyi amaçlayan yıllık bir organizasyondur. Turnuva, genç futbolcuların farklı ülkelerden rakiplerle karşılaşarak uluslararası futbol deneyimi kazanmasına ve farklı futbol kültürlerini tanımasına imkân sağlıyor.

Organizasyon aynı zamanda UEFA'nın küresel futbol iş birliğini ve bilgi paylaşımını geliştirmeyi hedefleyen "UEFA Birlikte" programının bir parçası olarak düzenleniyor.

2026 UEFA DOSTLUK KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

2026 UEFA Dostluk Kupası'nda altı futbol konfederasyonunun beşinden gelen toplam 8 ülkenin 18 yaş altı milli takımları mücadele edecek.

Turnuvada yer alan takımlar ve bağlı oldukları konfederasyonlar şöyle:

• AFC (Asya): Güney Kore

• CAF (Afrika): Fildişi Sahili, Mısır

• Concacaf (Kuzey ve Orta Amerika): Kanada

• CONMEBOL (Güney Amerika): Brezilya, Kolombiya

• UEFA (Avrupa): İngiltere, İspanya

Böylece genç futbolcular, turnuva boyunca farklı kıtalardan gelen takımlara karşı mücadele ederek uluslararası deneyim kazanacak.

UEFA DOSTLUK KUPASI 2026 NE ZAMAN?

2026 UEFA Dostluk Kupası, 24 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Erkekler müsabakalarında ilk karşılaşmalar 24 Eylül Perşembe günü oynanırken turnuvanın finalleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

UEFA DOSTLUK KUPASI 2026 NEREDE OYNANIYOR?

2026 UEFA Dostluk Kupası'nın maçları İsviçre'nin Nyon kentindeki Centre sportif de Colovray tesislerinde oynanacak. Organizasyonun adresi Route de Genève 37, Nyon olarak açıklanırken karşılaşmaları izlemek isteyen futbolseverler için girişler ücretsiz olacak.

Maçlara katılım için bilet veya önceden kayıt yaptırmak gerekmiyor. Stadyum kapıları karşılaşmaların başlamasından yaklaşık bir saat önce açılacak.

UEFA DOSTLUK KUPASI MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

UEFA Dostluk Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmalara giriş, kapasite müsaitliği koşuluyla ücretsiz olacak. Seyircilerin maçları izlemek için bilet almasına veya önceden kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor.

Organizasyon alanında yiyecek ve içecek seçeneklerinin yanı sıra içme suyu noktaları da bulunacak.

UEFA DOSTLUK KUPASI 2026 FİKSTÜRÜ

2026 UEFA Dostluk Kupası'nın ilk maç günü 24 Eylül Perşembe günü başlayacak. Turnuvanın final karşılaşmaları ise 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Sekiz ülkenin 18 yaş altı milli takımlarının yer aldığı organizasyonda maç programı turnuva boyunca Nyon'daki Centre sportif de Colovray'da uygulanacak.

UEFA DOSTLUK KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Dostluk Kupası karşılaşmaları futbolseverler tarafından internet üzerinden takip edilebilecek. Turnuvadaki tüm maçların UEFA'nın resmi YouTube kanalı ve UEFA.tv üzerinden yayınlanması planlanıyor.

Bu sayede Nyon'da oynanan karşılaşmalar, stadyuma gidemeyen futbolseverler tarafından da canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA DOSTLUK KUPASI'NDA FUTBOL FESTİVALİ DE DÜZENLENECEK

2026 UEFA Dostluk Kupası yalnızca milli takım karşılaşmalarından oluşmayacak. 30 Eylül Çarşamba ve 3 Ekim Cumartesi günlerinde Centre sportif de Colovray'da halka açık Futbol Festivali gerçekleştirilecek.

Her yaştan futbolseverin katılabileceği etkinlikte iki mini sahada 6'ya 6 maçlar yapılabilecek. Bunun yanı sıra şut yarışmaları ve top sürme parkurları gibi farklı futbol aktiviteleri de düzenlenecek.

UEFA DOSTLUK KUPASI'NA NASIL GİDİLİR?

Turnuvanın düzenleneceği Centre sportif de Colovray'a ulaşımda toplu taşıma kullanılması tavsiye ediliyor. Tesisteki park yeri sayısının sınırlı olması nedeniyle ziyaretçilerin toplu taşıma, yürüyüş veya bisiklet gibi alternatifleri tercih etmesi öneriliyor.

Nyon tren istasyonundan stadyuma TPN 803 veya 811 numaralı otobüslerle ulaşılabiliyor. İsteyen ziyaretçiler yaklaşık 25-30 dakikalık yürüyüşle de Centre sportif de Colovray'a ulaşabiliyor.

Bisiklet, motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli araçlar için de park alanları bulunuyor. Engelli bireyler için spor merkezinde ayrılmış park yerleri mevcut.

UEFA DOSTLUK KUPASI'NDA HANGİ ÜRÜNLER YASAK?

Organizasyon alanına girişte bazı ürünlerin stadyuma sokulmasına izin verilmiyor. Kasklar ve A4 boyutundan büyük çantalar yasaklı ürünler arasında yer alıyor.

Seyircilerin stadyuma gitmeden önce UEFA tarafından açıklanan yasaklı ürünler listesini kontrol etmesi önem taşıyor.

UEFA DOSTLUK KUPASI'NIN AMACI NEDİR?

UEFA Dostluk Kupası, genç futbolcuların yalnızca sahada mücadele etmesini değil, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen akranlarıyla etkileşim kurmasını da amaçlıyor.

Turnuva kapsamında oyuncular ve antrenörler için kültürel ziyaretler ve çeşitli eğitim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Doping ve şike karşıtı konuların yanı sıra futbol dışındaki gelişim alanlarına yönelik etkinlikler de organizasyonun önemli parçaları arasında bulunuyor.

Bu yönüyle UEFA Dostluk Kupası, genç oyuncuların uluslararası futbol deneyimi kazanmasının yanı sıra farklı kültürleri tanımasına ve yeni bağlantılar kurmasına yönelik bir gelişim organizasyonu olarak öne çıkıyor.