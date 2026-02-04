Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde gözler kadro bildirim takvimine çevrildi. Özellikle taraftarların sıkça aradığı "UEFA Avrupa Ligi kadro bildirimi son gün ne zaman?" sorusu, transfer gelişmeleri ve oyuncu tercihleriyle birlikte büyük önem taşıyor. Kulüpler, turnuvada sahaya sürecekleri nihai kadroyu belirlemek için son hazırlıklarını sürdürüyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KADRO BİLDİRİMİ SON GÜN NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli liglerinde ara transfer dönemi sona erdi. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede federasyonların tanıdığı transfer süresi dün itibarıyla tamamlandı. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da da ara transfer dönemi resmen kapandı.

TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDE SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Transfer döneminin sona erdiği liglere karşın Türkiye başta olmak üzere Balkan ülkeleri ve Kuzey Avrupa liglerinde takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Kulüpler, belirlenen süreler kapsamında yeni oyuncularla sözleşme imzalayabiliyor.

AVRUPA KUPALARINDA GÖZLER KADRO GÜNCELLEMESİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Samsunspor için kadro güncelleme süreci halen devam ediyor. Temsilcilerimiz, Avrupa kupaları listelerini yenilemek adına zaman avantajına sahip.

UEFA'DAN NET TARİH: SON GÜN 5 ŞUBAT

UEFA yönetmeliğine göre, 2025-2026 sezonunda Avrupa kupalarında nakavt aşamasında yer alacak takımlar için son kadro bildirim tarihi 5 Şubat 2026 saat 00.00 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar kulüplerin yeni transferlerini resmi listeye eklemesi gerekiyor.

TEMSİLCİLERİMİZ ZAMANA KARŞI YARIŞIYOR

Fenerbahçe ve Samsunspor'un, Avrupa arenasında sahaya süreceği nihai kadroyu belirlenen süre dolmadan tamamlayarak UEFA'ya bildirmesi bekleniyor. Teknik heyetlerin yapacağı son tercihlerin, takımların Avrupa'daki yolculuğunda kritik rol oynaması öngörülüyor.