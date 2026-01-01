Haberler

Uçuşlar iptal mi? Ankara, İstanbul uçuşlar ertelendi mi?

Güncelleme:
Türk Hava Yolları ile AJet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden elverişsiz hava şartları sebebiyle 1 Ocak tarihine planlanan çok sayıda karşılıklı uçuşun programdan çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları 50, AJet ise 64 uçuşu iptal etti. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için biletlerine ilişkin güncel durumu kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

THY'DEN HAVA MUHALEFETİ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak tarihine planlanan bazı seferlerde değişikliğe gitti. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı bilgilendirmede toplam 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Üstün, yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.

Açıklamada, uçuş güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanırken, yolcuların gösterdiği anlayış için teşekkür edilerek yeni yıl için sağlık ve huzur temennisi paylaşıldı.

AJET'TEN 64 UÇUŞ İÇİN İPTAL KARARI

AJet de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde devam eden elverişsiz hava koşulları sebebiyle 1 Ocak günü yapılması planlanan 64 seferin iptal edildiğini açıkladı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, yolcuların uçuş durumlarını şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebileceğini ifade etti.

Yetkililer, yaşanabilecek aksaklıklara karşı yolcuların güncel duyuruları kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

Osman DEMİR
