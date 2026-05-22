Türkiye’de yükseköğretim sistemi, vakıf üniversitelerinde yaşanabilecek olağanüstü durumlara karşı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen özel bir mekanizma ile güvence altına alınmaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında oluşturulan bu yapı, özellikle faaliyet izni iptal edilen üniversitelerde öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması amacıyla uygulanır. Bu çerçevede “Garantör Üniversite” ve “Üçüncü Üniversite” kavramları devreye girer. Peki, Üçüncü üniversite ve Garantör Üniversite ne demek? Garantör Üniversiteler hangileri? Garantör Üniversite ücretli mi, ne kadar? Detaylar...

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE VE GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Garantör üniversite, faaliyet izni iptal edilen veya kapatılan bir vakıf üniversitesinin öğrencilerinin eğitimine devam edebilmesi için YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitesidir. Bu üniversite, öğrencilerin akademik süreçlerini devralır ve ders, kredi ve bölüm uyumunu sağlayarak eğitim devamlılığını garanti altına alır. Bu sistemde öğrenciler kayıtlı oldukları üniversiteden ayrılmadan yeni bir devlet üniversitesi çatısı altında eğitimlerini sürdürür.

Üçüncü üniversite ise garantör üniversitenin kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda devreye giren ikinci bir devlet üniversitesidir. YÖK, öğrencilerin sayısı, bölümlerin yoğunluğu ve üniversitelerin fiziki kapasitesine göre ek bir devlet üniversitesini daha görevlendirir. Bu sayede tüm öğrencilerin sistem dışında kalması engellenir ve yerleştirme süreci daha geniş bir akademik ağ üzerinden yürütülür.

GARANTÖR ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Garantör üniversiteler sabit bir listeye bağlı değildir. Her vakıf üniversitesi için ayrı bir devlet üniversitesi YÖK tarafından görevlendirilir. Bu seçim sürecinde üniversitenin bulunduğu şehir, bölüm dağılımı, akademik altyapısı ve öğrenci kapasitesi dikkate alınır.

Her olay özelinde YÖK, ilgili vakıf üniversitesine en uygun devlet üniversitesini garantör olarak belirler ve resmi duyuru ile açıklar. Gerekli görülmesi halinde aynı süreçte ikinci bir devlet üniversitesi de devreye alınarak “üçüncü üniversite” modeli uygulanabilir. Böylece öğrencilerin eğitim sürecinin kesintisiz devam etmesi sağlanır.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Garantör üniversiteye geçiş yapan öğrencilerin ücretlendirme durumu tek bir sabit modele bağlı değildir. Süreç, YÖK’ün kararları ve ilgili yılın yükseköğretim mevzuatına göre şekillenir.

Devlet üniversitesine aktarılan öğrenciler genellikle devlet üniversitesi öğrencisi statüsüne geçer ve bu statüye göre harç veya öğrenim ücretleri yeniden düzenlenir. Vakıf üniversitesine daha önce ödenmiş olan ücretlerin nasıl değerlendirileceği ise geçiş sürecinin yönetmeliğine ve ilgili kararlara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle her öğrenci grubu için aynı ücret modeli uygulanmaz.

Bazı durumlarda öğrenciler özel öğrenci statüsünde farklı üniversitelerde ders alabilir, bazı durumlarda ise doğrudan yatay geçiş veya merkezi yerleştirme sürecine dahil edilir. Bu seçeneklerin tamamı YÖK koordinasyonu ile yürütülür ve öğrencilerin eğitim hakkının korunmasını amaçlar.