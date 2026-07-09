ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2026-2027: MEB ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki resmi okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde ücretli öğretmenlik başvuruları yer alıyor. Okulların 26 Haziran itibarıyla yaz tatiline girmesinin ardından gözler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yayımlayacağı başvuru duyurularına çevrildi. Peki, MEB ücretli öğretmenlik yeni başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartlar neler? Detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2026-2027

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Ücretli öğretmen görevlendirmeleri, resmi okullarda oluşan öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla ek ders ücreti karşılığında gerçekleştiriliyor. Başvuru süreci ise merkezi tek bir takvim yerine, her il ve ilçenin öğretmen ihtiyacına göre ayrı ayrı planlanıyor.

Bu nedenle başvuru tarihleri Türkiye genelinde aynı gün başlamıyor. Görev almak isteyen adayların, başvuruda bulunacakları il veya ilçenin milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

2027-2028 eğitim öğretim yılı öncesinde başvuru yapmayı planlayan adaylar için de benzer uygulamanın il ve ilçelerin ihtiyaç planlamasına göre yürütülmesi bekleniyor.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelini kapsayan tek bir ücretli öğretmenlik başvuru takvimi açıklanmıyor.

Başvurular, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaç durumuna göre ilan ediliyor. Bu nedenle bazı ilçelerde başvuru süreci erken başlayabilirken, bazı bölgelerde duyurular daha sonraki tarihlerde yayımlanabiliyor.

Adayların başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirmeleri, ayrıca ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğünün yayımladığı Online Ön Başvuru Formu ve resmi açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.

Başvuru sürecine ilişkin en güncel bilgiler yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayımlanıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, il ve ilçelerin öğretmen ihtiyacına göre değişiklik göstermekle birlikte genel uygulamada Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde alınıyor.

Kesin başvuru tarihleri ise her ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından ayrı ayrı ilan ediliyor.

Bu nedenle adayların;

Görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüğünün resmi internet sitesini,

Yapılacak resmi duyuruları,

e-Devlet üzerinden yürütülecek başvuru ekranlarını

düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

Başvuruların başlamasının ardından süreç, ilgili müdürlüklerin belirlediği takvim doğrultusunda tamamlanıyor ve değerlendirme aşamasına geçiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim kurumlarında ek ders karşılığı öğretmen olarak görev almak isteyen adayların başvuruları dijital ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci;

e-Devlet sistemi,

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Online Ön Başvuru Formu

üzerinden yürütülecek.

Başvuruda adaylardan kimlik bilgileri ile birlikte gerekli belgelerin sisteme eksiksiz şekilde yüklenmesi istenebiliyor. Başvuru sürecinde izlenecek yöntemler ve istenecek belgeler ilgili müdürlüklerin yayımladığı duyurular doğrultusunda uygulanıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik görevlendirmelerinde esas alınan genel başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.

Öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacak herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

Sağlık yönünden öğretmenlik görevini yerine getirmeye elverişli olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf tutulmuş veya tecil ettirmiş olmak.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma denklik işlemlerinin tamamlanmış olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SGK) bağlı olarak aktif bir işte çalışmıyor olmak.

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programlarından veya Çocuk Gelişimi ön lisans programından mezun olmak. Bakanlığın ihtiyaç duyması halinde diğer yükseköğretim programlarından mezun adayların başvuruları da değerlendirmeye alınabiliyor.

Başvuru sırasında istenebilecek diploma, adli sicil kaydı ve diğer belgeler ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün duyurusunda belirtilen usul ve esaslara göre teslim ediliyor.