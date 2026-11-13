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Uçak seferleri iptal mi, seferler ertelendi mi (İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı)?

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Uçak seferleri iptal mi, seferler ertelendi mi (İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı)?
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İstanbul'da 13 Kasım Cuma gecesi başlayan lodos fırtınası nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Vapur, deniz otobüsü ve teleferik seferlerinin iptal edilmesinin ardından havayolu ile seyahat edecek yolcular "Uçak seferleri iptal mi?" ve "Uçuşlar ertelendi mi?" sorularının yanıtını araştırıyor.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı uçuşlar devam ediyor. Havayolu şirketlerinden toplu sefer iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Uçak seferleri iptal edilmedi. İstanbul Valiliği, fırtınaya rağmen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşların sürdüğünü açıkladı. Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet'ten de toplu sefer iptaline ilişkin bir duyuru gelmedi.

UÇAK SEFERLERİ ERTELENDİ Mİ?

Şu ana kadar uçuşların ertelendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı uçuşlarda rötar yaşanabiliyor. Yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuşlarının güncel durumunu havayolu şirketlerinin internet siteleri, mobil uygulamaları ya da çağrı merkezleri üzerinden kontrol etmesi öneriliyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sarı kodlu uyarı, 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasını kapsıyor. Lodosun saatteki hızının 50 ile 90 kilometre arasında olması bekleniyor. 14 Kasım Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın poyraza dönmesi ve kente kuvvetli sağanak gelmesi bekleniyor. Bu nedenle hafta sonu da uçuşlarda aksama yaşanma ihtimali bulunuyor.

VAPUR VE DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında çok sayıda sefer iptal edildi. Şehir Hatları'nın Bostancı-Karaköy-Kabataş, Kadıköy-Eminönü ve Beşiktaş-Adalar gibi birçok hattında vapur seferleri yapılamadı. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında da seferler durduruldu.

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULAR NE YAPMALI?

Uçuşu iptal edilen ya da ertelenen yolcular, havayolu şirketlerinin sunduğu ücretsiz değişiklik veya iade haklarından yararlanabiliyor. Olumsuz hava koşullarında havayolu şirketleri genellikle yolculara ek ücret almadan bilet değişikliği ya da iade imkanı tanıyor. Yolcuların bu konudaki güncel duyuruları havayolu şirketlerinin resmi kanallarından takip etmesi gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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