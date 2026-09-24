Üç Harfliler: Mühür Full HD izle! Üç Harfliler: Mühür tek parça nereden, nasıl izlenir?

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Üç Harfliler: Mühür, sırlarla dolu bir konakta yaşayan Fatma ve ailesinin karşı karşıya kaldığı karanlık olayları konu alıyor. Falcı Müzeyyen'in olayların ardındaki sırrı çözmeye çalıştığı filmde, gizemli bir mühür ve görünmeyen bir kötülük etrafında gelişen korku dolu süreç anlatılıyor. Peki, Üç Harfliler: Mühür tek parça nereden, nasıl izlenir? Üç Harfliler: Mühür Full HD internetten nasıl izlenir? Üç Harfliler: Mühür Full HD izle! Detaylar...

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR FULL HD İZLE!

Üç Harfliler: Mühür, 25 Eylül 2026'da vizyona girecek korku filmleri arasında yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Mert Uzunmehmet üstlenirken yapımın dağıtımı TME Films tarafından gerçekleştiriliyor. Yapımcıları ise TME Films ve Muhteşem Film olarak açıklanıyor.

Film, sinema gösterimi öncesinde izleyicilerin araştırdığı yapımlar arasında bulunuyor. Ancak verilen bilgiler içerisinde filmin yasal dijital platformlarda Full HD olarak yayınlandığına ilişkin bir bilgi yer almıyor.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR TEK PARÇA NEREDEN NASIL İZLENİR?

Üç Harfliler: Mühür için verilen resmi bilgilerde filmin 25 Eylül 2026 tarihinde sinemalarda vizyona gireceği belirtiliyor. Yapımın sinema dağıtımını TME Films üstleniyor.

Filmin tek parça olarak internet üzerinden izlenebileceği herhangi bir platforma ilişkin bilgi ise verilen kaynaklarda yer almıyor. Bu nedenle yapımın internetten izlenebildiğine yönelik doğrulanmamış platform bilgilerine yer verilmemektedir.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Üç Harfliler: Mühür filminin internetten izlenmesine ilişkin doğrulanmış bir platform bilgisi bulunmuyor. Film, mevcut bilgilere göre 25 Eylül 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girecek.

Yapımın dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağına ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir tarih veya platform adı bulunmadığından bu konuda ek bilgi verilememektedir.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR KONUSU NEDİR?

Üç Harfliler: Mühür, Falcı Müzeyyen'in sırlarla dolu bir konakta yaşayan Fatma ve ailesinin yaşadığı karanlık olaylara çözüm bulma çabasını konu alıyor.

Filmde doğmamış bir bebeğin masumiyetine kazınan gizemli bir mühür, Falcı Müzeyyen'i geçmişin karanlık güçleriyle karşı karşıya bırakıyor. Köklü ve sırlarla dolu bir konakta yeni bir başlangıç yapmak isteyen Fatma ve ailesi, evlerine gelen beklenmedik bir misafirle birlikte görünmeyen bir kötülüğün serbest kalmasına tanıklık ediyor.

Yaşanan olayların ardından Müzeyyen, ailenin iradesini, akıl sağlığını ve birbirlerine duyduğu güveni hedef alan dehşetin ardındaki sırrı çözmeye çalışıyor. Bu süreçte üç harflilerin kurduğu karanlık tuzakların derinlerine çekilen Müzeyyen, yaşananların ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Ejder Özkarslıgil, Fulya Koçak, Senay Dede ve Tuana Çoruk yer alıyor.

Yapımın öne çıkan oyuncuları arasında Asena Keskinci, Hicran Çalı ve Oğuzhan Mengübeti bulunuyor.

Filmin yönetmenliği ve senaryosu Mert Uzunmehmet tarafından hazırlanırken görüntü yönetmenliğini Kaan Çalışkan, kurgusunu Mustafa Öztaş, müziklerini ise Yağız Kurt üstleniyor.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR FİLMİ KAÇ DAKİKA?

Üç Harfliler: Mühür filminin süresi 1 saat 30 dakika, yani 90 dakika olarak belirtiliyor.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç Harfliler: Mühür" filminin çekimleri Zonguldak ilinde gerçekleştirilmiştir.

ÜÇ HARFLİLER: MÜHÜR NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Üç Harfliler: Mühür, 25 Eylül 2026 tarihinde vizyona girecek. Filmin türü korku olarak açıklanırken sinema dağıtımını TME Films üstleniyor. Yapımcı şirketler ise TME Films ve Muhteşem Film olarak belirtiliyor.