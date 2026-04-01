Twitter kapandı mı, neden açılmıyor, Twitter erişim engeli mi var 1 Nisan Çarşamba?

Twitter’a giriş yapamayan milyonlarca kullanıcı, platformun kapandığını ya da erişim engeliyle karşılaşıp karşılaşmadığını sorguluyor. Twitter erişim sorunu, teknik aksaklıklar veya olası Türkiye engeli gibi ihtimallerle gündemde. İşte Twitter’ın açılmama sebepleri, kullanıcılar için alınabilecek önlemler ve güncel durum bilgileri…

TWITTER SORUN MU VAR?

Twitter (X) kullanıcıları, platformun ana sayfasını yenilemeye çalıştıklarında hata mesajıyla karşılaşıyor. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı nedeniyle akış güncellenmiyor ve yeni içerikler görüntülenemiyor. Mevcut paylaşımların sabit kalması, platform genelinde ciddi bir erişim problemi yaşandığını gösteriyor.

MOBİL VE MASAÜSTÜ KULLANICILAR SORUNDAN ETKİLENİYOR

Yaşanan aksaklığın yalnızca tek bir cihazla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Hem mobil uygulamayı kullananlar hem de masaüstü tarayıcı üzerinden giriş yapan kullanıcılar benzer hata mesajları alıyor. Yeniden yükleme denemeleri sorunu çözmezken, durumun kullanıcı kaynaklı olmadığı ihtimalini güçlendiriyor.

X YÖNETİMİNDEN RESMİ BİLGİ GELMEDİ

Platformdan konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Erişim sorunlarının nedeni ve çözüm süresi hakkında belirsizlik sürerken, kullanıcılar sosyal medyada gelişmeleri yakından takip ediyor ve tartışmalarını sürdürüyor.

Hata raporu: