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TV8 CANLI İZLE: 6 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 6 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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6 Temmuz Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Sabah kuşağından akşam saatlerine kadar sağlık, magazin ve yarışma programlarının yer aldığı yayın akışı, özellikle prime time kuşağındaki yapımlarla dikkat çekiyor. "TV8'de bugün ne var?", "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" ve "TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor?" soruları da günün en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor.

TV8, 6 Temmuz Pazartesi günü dopdolu yayın akışıyla izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Gün boyunca sağlık, magazin ve eğlence programları ekranlarda yer alırken, akşam kuşağında yayınlanacak sevilen yarışma programı da dikkat çekiyor. TV8'de bugün ne var? 6 Temmuz Pazartesi TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte günün yayın akışına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 – MasterChef Türkiye
  • 10.00 – Gazete Magazin
  • 14.00 – MasterChef Türkiye
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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