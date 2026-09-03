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TV8 CANLI İZLE: 3 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 3 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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3 Eylül 2026 Perşembe günü TV8 yayın akışı, gün içinde ekrana gelecek programları takip etmek isteyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar TV8'de hangi programların yayınlanacağı araştırılırken, akşam ekranında yer alacak MasterChef Türkiye yeni bölümü de dikkat çekiyor.

TV8'de bugün sağlık, magazin, sohbet ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Özellikle MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, kanalın akşam yayınında öne çıkıyor. TV8'de bugün hangi programların olduğunu ve MasterChef Türkiye'nin saat kaçta başlayacağını merak edenler için 3 Eylül 2026 Perşembe TV8 yayın akışını derledik.

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 - Tuzak
  • 07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
  • 11:00 - Gazete Magazin
  • 13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
  • 15:30 - MasterChef Türkiye
  • 20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
  • 00:15 - MasterChef Türkiye
  • 02:30 - Doktor Aksoy
  • 04:30 - Gazete Magazin
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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