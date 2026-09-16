TV8 CANLI İZLE: 16 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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16 Eylül 2026 Çarşamba günü TV8 yayın akışı, gün boyunca ekrana gelecek programları takip etmek isteyen izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Sabah saatlerinden gece kuşağına kadar TV8 ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak edilirken, özellikle MasterChef Türkiye ve gün içindeki programların yayın saatleri yakından takip ediliyor. 16 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? TV8 yayın akışında bugün hangi programlar var?
TV8'de 16 Eylül Çarşamba günü Ebru ile 8'de Sağlık, Oynat Bakalım, Doktor Aksoy, MasterChef Türkiye ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar izleyiciyle buluşacak. Gün içerisinde yayınlanacak yapımların saatlerini öğrenmek isteyen izleyiciler, “TV8'de bugün ne var?”, “TV8'de saat kaçta hangi program var?” ve “16 Eylül Çarşamba TV8 yayın akışında hangi programlar var?” sorularına yanıt arıyor.
TV8 CANLI İZLE
TV8 canlı izlemek için tıklayın.
TV8
- 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
- 08.30 - Oynat Bakalım
- 09.00 - Doktor Aksoy
- 11.30 - MasterChef Türkiye
- 16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 - MasterChef Türkiye