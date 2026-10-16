TV8 CANLI İZLE: 16 Ekim TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

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TV8'in 16 Ekim Cuma günü yayın programı, sevilen yapımları takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gün boyunca ekrana gelecek programları önceden öğrenmek isteyenler, “TV8'de bugün ne var?”, “TV8'de saat kaçta hangi program başlayacak?” ve “16 Ekim Cuma TV8 yayın akışında hangi yapımlar bulunuyor?” sorularına yanıt arıyor.

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TV8 YAYIN AKIŞI

- 06.30 – Tuzak

- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

- 08.30 – Oynat Bakalım

- 09.00 – Gel Konuşalım (Canlı)

- 12.00 – MasterChef Türkiye

- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

- 20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

- 00.15 – MasterChef Türkiye

- 02.30 – Gel Konuşalım

- 04.30 – Gazete Magazin

- 05.00 – Oynat Bakalım