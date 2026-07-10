TV8 CANLI İZLE: 10 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
10 Temmuz 2026 Cuma günü TV8 ekranlarında izleyicileri sağlık, yaşam, magazin ve yarışma programlarından oluşan dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Gün boyunca ekrana gelecek programlar ilgiyle takip edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak MasterChef Türkiye yine günün en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. İzleyiciler, "TV8'de bugün hangi programlar var?" ve "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.
TV8, 10 Temmuz 2026 Cuma günü sabah saatlerinden geceye kadar farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sağlık, magazin ve yarışma programlarının yer aldığı yayın akışında, günün en dikkat çeken yapımı MasterChef Türkiye oluyor. Peki, TV8'de bugün ne var? 10 Temmuz Cuma TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte günün TV8 yayın akışına ilişkin merak edilen detaylar...
TV8 CANLI İZLE
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TV8
- 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 - MasterChef Türkiye
- 10.00 - Gazete Magazin
- 14.00 - MasterChef Türkiye
- 20.00 - MasterChef Türkiye