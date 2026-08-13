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TV100 yayın akışı 13 Ağustos Perşembe: Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TV100 yayın akışı 13 Ağustos Perşembe: Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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TV100 yayın akışı 13 Ağustos Perşembe günü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün programları araştırılırken, Beşiktaş-Hradec Kralove maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz olup olmadığı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

TV100 ekranlarında 13 Ağustos Perşembe günü haber ve gündem programları izleyicilerle buluşuyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar farklı saatlerde yayınlanan programların yanı sıra, futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmasının yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki,  Beşiktaş Hradec Kralove maçı hangi kanalda, şifresiz mi, TV100'de mi? Detaylar...

TV100 YAYIN AKIŞI 13 AĞUSTOS PERŞEMBE

13 Ağustos Perşembe günü TV100 yayın akışında haber, gündem ve yorum programları öne çıkıyor. Kanalın gün içerisindeki program sıralaması ve başlangıç saatleri şöyle:

03:00 – HABER BÜLTENİ

06:00 – GÜN UYANIYOR – Canlı

10:00 – GÜNÜN ROTASI – Canlı

13:00 – HABERDE GÜN ORTASI – Canlı

18:30 – ANA HABER BÜLTENİ – Canlı

20:00 – BAŞAK ŞENGÜL İLE DOĞRU YORUM

TV100'ün 13 Ağustos Perşembe yayın akışında özellikle günün farklı saatlerinde ekrana gelen canlı haber programları dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde başlayan yayın maratonu, gün ortası haberleri ve akşam ana haber bülteniyle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşmasının S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmayı televizyon platformları üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler açısından ise doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Müsabakanın yayın akışı internet üzerinden S Sport Plus platformu aracılığıyla takip edilebilecek. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverlerin platformun üyelik ve yayın koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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