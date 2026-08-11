TV100 kimin, TV100 sahibi Necat Gülseven kimdir?

TV100 sahibi Necat Gülseven kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi şirketlerin sahibidir? TV100’ün yayın politikası ve medya dünyasındaki konumu da izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, Necat Gülseven’in biyografisi ve TV100’ün sahiplik yapısına ilişkin detaylar araştırılıyor.

TV100 KİMİN?

TV100’ün sahibi kim sorusunun yanıtı araştırıldığında Necat Gülseven ismi öne çıkıyor. Gülseven, medya sektöründeki yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı olarak TV100’ün yanı sıra farklı medya kuruluşlarının bulunduğu bir yapı içerisinde faaliyet gösteriyor. TV100’ün resmi iletişim bilgilerinde de kanalın İstanbul Şişli’de bulunan Gülseven Medya Center’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dünyaya gelen iş insanıdır. Eğitim hayatına Diyarbakır’da başlayan Gülseven, daha sonra İstanbul’a yerleşerek iş dünyasına adım attı. Kariyerinin ilk dönemlerinde turizm, otelcilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.’yi kurdu.

Gülseven’in medya sektöründeki yatırımları ise 2018-2019 döneminde öne çıktı. Kamuya açık kaynaklarda, 19 Kasım 2018’de Show Radyo’daki hisselerin satın alınmasıyla medya sektöründeki faaliyetlerinin başladığı ve sonrasında 3N Medya yapılanması altında TV100, Show Radyo, Viva Radyo ve Bizimev TV gibi kuruluşların yer aldığı aktarılıyor.

NECAT GÜLSEVEN'İN MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ FAALİYETLERİ

Necat Gülseven, medya alanındaki yatırımlarıyla özellikle televizyon ve radyo yayıncılığı sektöründe tanınan isimlerden biri oldu. 3N Medya çatısı altında gerçekleştirilen yatırımlarla birlikte TV100’ün yanı sıra radyo ve televizyon yayıncılığı alanında farklı markalar da grubun faaliyetleri arasında yer aldı.

TV100 ise haber, gündem, siyaset, ekonomi, spor ve magazin gibi farklı kategorilerde yayınlar gerçekleştirerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefleyen haber kanallarından biri olarak yayın hayatını sürdürüyor.

NECAT GÜLSEVEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1980 doğumlu olan Necat Gülseven, Diyarbakır’ın Bismil ilçesindendir. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında olan Gülseven, genç yaşlarda iş hayatına atılarak farklı sektörlerde çalışmalar yürüttü ve ilerleyen yıllarda medya yatırımlarına ağırlık verdi.

NECAT GÜLSEVEN KİMİNLE EVLİ?

Necat Gülseven, sanatçı Ebru Yaşar ile evlidir. Çift 2015 yılında evlenmiş, 2017 yılında ise ikiz çocuk sahibi olmuştur. Gülseven’in özel hayatı da medya sektöründeki faaliyetleri kadar kamuoyunun ilgisini çeken başlıklardan biri olarak öne çıkmaktadır.

TV100 HANGİ MEDYA GRUBUNA AİT?

TV100, Gülseven Medya yapılanması içerisinde yer alan medya kuruluşlarından biri olarak biliniyor. Kanalın resmi künyesinde yayın sahibi ticari unvanı On Digital Medya Organizasyon ve Reklam Yapım Hizmetleri A.Ş. olarak belirtiliyor. Yayın ve iletişim adresinin ise İstanbul Şişli’deki Gülseven Medya Center olduğu görülüyor.

Bu nedenle “TV100 kimin?” ve “TV100 sahibi Necat Gülseven kimdir?” soruları araştırıldığında, kanalın Gülseven Medya yapılanması ve Necat Gülseven’in medya yatırımlarıyla bağlantısı öne çıkıyor.