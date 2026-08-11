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TV100 hangi kanalda, kaçıncı kanalda, TV100 televizyonda, uyduda var mı?

TV100 hangi kanalda, kaçıncı kanalda, TV100 televizyonda, uyduda var mı?
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TV100 hangi kanalda, kaçıncı kanalda soruları, haber ve gündem programlarını takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Türkiye genelinde yayın yapan TV100, uydu üzerinden izlenebildiği gibi farklı dijital platformlarda da televizyon ekranlarına geliyor. Kanalın güncel yayın frekansı ve platformlardaki kanal numarası merak ediliyor.

“TV100 televizyonda var mı, uyduda var mı?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için kanalın yayın seçenekleri de önem taşıyor. TV100, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın yaparken Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de 37. kanalda, Tivibu'da ise 47. kanalda izlenebiliyor.

TV100 HANGİ KANALDA, KAÇINCI KANALDA? TV100 TELEVİZYONDA VAR MI, UYDUDA VAR MI?

TV100 hangi kanalda, kaçıncı kanalda soruları, haber ve gündem programlarını televizyon ekranından takip etmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV100, Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yaparken farklı televizyon platformlarında da izlenebiliyor. Kanalın güncel frekans bilgileri ve platformlardaki kanal numaraları merak konusu oluyor.

TV100 HANGİ KANALDA?

TV100, Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+ ve Kablo TV'de 37. kanalda, Tivibu'da ise 47. kanalda izlenebiliyor. TKGS uyumlu uydu alıcılarında ise TV100'ün kanal numarası 30 olarak belirtiliyor.

TV100 UYDUDA VAR MI?

Evet, TV100 Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Güncel bilgilere göre TV100 HD yayını için Türksat 4A üzerinden 11837 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 2/3 FEC değerleri kullanılabiliyor.

TV100 TELEVİZYONDA VAR MI?

TV100, uydu yayınlarının yanı sıra çeşitli dijital ve kablolu televizyon platformlarında da bulunuyor. İzleyiciler, kullandıkları platforma göre kanal listesinden TV100'ü ilgili kanal numarasına geçerek takip edebiliyor. Kanalın resmi yayın bilgilerinde Digiturk, D-Smart, Turkcell TV+, Kablo TV ve Tivibu platformları yer alıyor.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ NELER?

TV100'ü uydu alıcısına manuel olarak eklemek isteyen izleyiciler, 11837 MHz frekans, dikey (V) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 2/3 FEC bilgileriyle kanal taraması yapabiliyor. TKGS destekli uydu alıcılarında ise kanal güncellemesi sonrasında TV100 otomatik olarak listeye eklenebiliyor.

TV100 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

TV100'ün platformlara göre kanal numaraları şu şekilde:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• TKGS: 30. kanal

Bu bilgiler doğrultusunda TV100'ü hem uydu üzerinden hem de farklı televizyon platformlarından izlemek mümkün.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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