Tuzlu Kahve neden yok, 3 Kasım Salı bugün Tuzlu Kahve yok mu, Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Galatasaray maçından sonra yayınlanacak mı

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Galatasaray- Stuttgart maçının TRT 1'den şifresiz yayınlanacak olması, salı akşamı yayın akışlarını doğrudan etkiledi. Basına yansıyan haberlere göre Tuzlu Kahve'nin yanı sıra Haysiyet ve Anne Yarısı dizilerinin yeni bölümleri de bu akşam yayınlanmayacak. İşte Tuzlu Kahve'nin bu akşamki yayın durumuna dair merak edilenler.

TUZLU KAHVE NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve'nin bu akşam yeni bölümle ekrana gelmemesinin nedeni, Galatasaray- Stuttgart maçı. Karşılaşmanın TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak olması nedeniyle kanalların yeterli reklam alamadığı ileri sürüldü. Basında yer alan haberlere göre, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanallar, büyük maçların ve özel günlerin olduğu akşamlarda dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

3 KASIM SALI BUGÜN TUZLU KAHVE YOK MU?

Basına yansıyan bilgilere göre Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kanalın yayın akışında son dakika değişikliği yapılması bekleniyor. Bu akşam Galatasaray maçı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacağı belirtilen diğer diziler ise Kanal D'nin Haysiyet ve NOW'un Anne Yarısı dizileri.

TUZLU KAHVE GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAYINLANACAK MI?

Hayır, Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünün Galatasaray maçının ardından yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünün tamamen ertelendiği belirtiliyor.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünün, dizinin yayın günü olan önümüzdeki salı, yani 10 Kasım 2026'da Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Ancak reklam gelirlerine bağlı olarak benzer kararların önümüzdeki haftalarda da alınabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle izleyicilerin Star TV'nin resmi yayın akışını takip etmeleri öneriliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YOK?

Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacağı belirtilen diziler şöyle:

Tuzlu Kahve (Star TV)

Haysiyet (Kanal D)

Anne Yarısı (NOW)

TRT 1'in salı akşamları yayınlanan dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı da maç nedeniyle bu akşam ekrana gelmeyecek.