Tuzlu Kahve final mi yapıyor, dizi bitiyor mu soruları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tuzlu Kahve'nin final yapacağına ilişkin Star TV'den ya da yapım şirketinden açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

TUZLU KAHVE FİNAL Mİ YAPIYOR?

Tuzlu Kahve için açıklanmış bir final kararı yok. Dizinin final yapacağına ilişkin iddialar, Star TV'nin bazı haftalarda yeni bölüm yerine tekrar bölüm yayınlamasının ardından ortaya çıktı. Ancak kanal ya da yapım şirketi bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yapmadı. Dizinin 12. bölümü için tanıtımın yayınlanması da projenin devam ettiğine işaret ediyor.

TUZLU KAHVE BİTİYOR MU?

Tuzlu Kahve'nin bittiğine dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Bazı haberlerde Star TV ile yapımcı arasında başlangıçta 12 bölümlük bir ön anlaşma yapıldığı, bölüm sayısının ise reytinglere göre artabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddialar da resmi olarak doğrulanmadı.

TUZLU KAHVE REYTİNGLERİ NASIL?

Tuzlu Kahve'nin 17 Kasım'da yayınlanan 11. bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 4,36 reyting alarak günün beşinci en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin 10 Kasım'da yayınlanan 10. bölümü ise 4,04 reyting almıştı. Son haftalarda reytinglerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor.

TUZLU KAHVE NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, salı akşamları saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yayın akışında yapılabilecek değişiklikler nedeniyle yeni bölüm tarihlerinin Star TV'nin resmi yayın akışından takip edilmesi öneriliyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve'nin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor. Poll Films imzalı dizinin yapımcılığını Polat Yağcı, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan üstleniyor.

Bulduğum en güncel haber 21 Kasım tarihli. 12. bölümün 24 Kasım'da yayınlanması planlanıyordu, ama gerçekten ekrana gelip gelmediğini doğrulayamadım. Bu yüzden metne "yayınlandı" diye yazmadım.