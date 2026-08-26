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Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Tuzlu Kahve dizisinde hangi oyuncular oynuyor?

Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Tuzlu Kahve dizisinde hangi oyuncular oynuyor?
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Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosu, güçlü ve deneyimli isimleri bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Binnur Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı yapımda birbirinden ünlü oyuncular da kadroya eşlik ediyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Tuzlu Kahve dizisinde hangi oyuncular oynuyor?

Tuzlu Kahve'nin açıklanan oyuncu kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya, Şevval Sam, Buğra Gülsoy, Settar Tanrıöğen, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Nevra Serezli, Nergis Kumbasar ve Melis Fis gibi isimler bulunuyor. Detaylar haberin devamında...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve dizisinin açıklanan oyuncu kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene Özilhan, Ceren Moray, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Sarp Apak, Nevra Serezli, Melis Fis, Nazlı Tosunoğlu ve Nazlı Senem Ünal yer alıyor.

Dizide açıklanan karakterler ve oyuncular şöyle:

  • Eda Ece – Gözde Kutaygil
  • Binnur Kaya – Safiye
  • Şevval Sam – Candan
  • Nebahat Çehre – Feryal
  • Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu
  • Yasemin Ergene Özilhan – Selin
  • Ceren Moray – Aybüke
  • Buğra Gülsoy
  • Cengiz Bozkurt
  • Enis Arıkan
  • Sarp Apak
  • Nevra Serezli
  • Melis Fis – Seda Aydınoğlu
  • Nazlı Tosunoğlu – Şengül
  • Nazlı Senem Ünal – Melodi

Tuzlu Kahve, iki farklı ailenin evlilik süreci üzerinden yaşadığı olayları konu alan hikâyesi ve açıklanan oyuncu kadrosuyla Star TV'nin yeni dönem yapımları arasında yer alıyor. Dizinin resmi yayın gününün açıklanmasıyla birlikte ekran macerasının başlangıç tarihi de netleşecek.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve dizisinin konusu, birbirinden tamamen farklı iki ailenin dünür olma sürecinde yaşanan eğlenceli ve çatışmalı olaylar etrafında şekilleniyor.

Hikâyenin merkezinde, İstanbul'un varlıklı ve geleneklerine bağlı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika'daki eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet bulunuyor. Gözde ve Mehmet'in evlilik kararı almasıyla birlikte iki farklı ailenin yolları kesişiyor.

Evlilik hazırlıkları sürecinde yaşanan yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik gelişmeler, iki ailenin bir araya gelmesiyle farklı olayların ortaya çıkmasına neden oluyor. Düğün hazırlıkları sırasında aile sırları ve kuşaklar arasındaki farklılıklar da hikâyenin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Eda Ece'nin hayat verdiği Gözde Kutaygil karakteri, dizinin merkezindeki karakter olarak öne çıkıyor. Gözde'nin düğün hazırlıkları sırasında yaşanan olaylar, aileler arasındaki farklılıkların ve ortaya çıkan sırların hikâyeye taşınmasını sağlıyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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