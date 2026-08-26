Tuzlu Kahve dizisinin konusu nedir? Tuzlu Kahve dizisi ne anlatıyor?

Tuzlu Kahve dizisi, farklı yaşam tarzlarına ve geleneklere sahip iki ailenin bir araya gelmesiyle başlayan olayları konu ediniyor. Gözde ile Mehmet'in evlilik kararı sonrasında başlayan düğün hazırlıkları, aileler arasındaki farklılıkları, yanlış anlaşılmaları ve gizli kalan sırları da beraberinde getiriyor. İzleyiciler ise "Tuzlu Kahve dizisinin konusu nedir?" ve "Tuzlu Kahve dizisi ne anlatıyor?" sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve dizisi, birbirinden farklı yaşam tarzlarına ve geleneklere sahip iki ailenin dünür olma sürecinde yaşanan eğlenceli, çatışmalı ve sürprizlerle dolu olayları konu alıyor. Hikâyenin merkezinde İstanbul'un varlıklı ve geleneklerine bağlı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'daki eğitimini tamamlayarak Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet yer alıyor. Gözde ve Mehmet'in evlilik kararı almasıyla birlikte iki farklı ailenin yolları kesişiyor.

Düğün hazırlıkları sırasında yaşanan yanlış anlaşılmalar, aile sırları ve kuşaklar arasındaki farklılıklar, iki aileyi karşı karşıya getirirken hikâyenin temel çatışmasını oluşturuyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Tuzlu Kahve, Gözde ve Mehmet'in evlilik kararı sonrasında bir araya gelen iki farklı ailenin yaşadığı olayları anlatıyor. Evlilik hazırlıkları devam ederken ortaya çıkan beklenmedik gelişmeler, yanlış anlaşılmalar ve aile sırları hikâyeye yön veriyor. Eda Ece'nin canlandırdığı Gözde Kutaygil karakteri ise dizinin merkezindeki isim olarak öne çıkıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tuzlu Kahve dizisinin açıklanan oyuncu kadrosunda Eda Ece, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene Özilhan, Ceren Moray, Buğra Gülsoy, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan, Sarp Apak, Nevra Serezli, Melis Fis, Nazlı Tosunoğlu ve Nazlı Senem Ünal bulunuyor.

Dizide açıklanan oyuncu ve karakterler şöyle: