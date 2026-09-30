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Tuzlu Kahve dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. 29 Eylül Salı akşamı ekrana gelen 5. bölümün ardından yeni bölümü bekleyen izleyiciler, fragmanla birlikte Derin ve Mehmet'in hikâyesinde yaşanacak gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Tuzlu Kahve 6. bölüm ne zaman yayınlanacak? Tuzlu Kahve yeni bölüm ne zaman? Detaylar...

TUZLU KAHVE 6. BÖLÜM NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve 6. bölüm, 6 Ekim 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm tarihi, 5. bölümün ardından izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alırken, 6. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni bölüm öncesindeki gelişmeler de merak konusu oldu.

Tuzlu Kahve, yayın hayatının başından itibaren Salı akşamları Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Star TV'nin önceki resmi duyurusunda da dizinin her Salı saat 20.00'de yayınlandığı belirtilmişti.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve yeni bölüm, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak. 6. bölüm fragmanı da Star TV'nin resmi internet sitesinde izleyicilerin erişimine açıldı.

Yeni bölüm öncesinde yayınlanan tanıtım, Derin ve Mehmet'in hikâyesinde yaşanacak gelişmelere ilişkin ipuçlarını gündeme getirirken, aileler arasındaki ilişkilerin de dizinin hikâyesindeki yerini koruduğu görülüyor.

TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet'in yollarının kesişmesini konu alıyor. Star TV'nin resmi dizi tanıtımında Derin, hayatını belirli bir plana göre yaşayan ve evlenip yuva kurmayı hedefleyen genç bir kadın olarak anlatılıyor. Mehmet ise uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra ailevi nedenlerle Türkiye'ye dönüyor.

Mehmet'in Türkiye'ye dönüşüyle birlikte ailesinin beklentileri de gündeme geliyor. Mehmet'in kardeşi Murat'ın evlilik hazırlıkları ise Derin'in hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden oluyor.

Derin ile Mehmet'in yollarının kesişmesi, geçmişten gelen meselelerin ve iki aile arasındaki ilişkilerin yeniden gündeme gelmesini beraberinde getiriyor. Dizi, ailelerin beklentileri, gelenekler, sırlar ve yanlış anlaşılmalar üzerinden ilerleyen hikâyesini romantik komedi ve aile draması unsurlarıyla ekrana taşıyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor. Oyuncu kadrosu Star TV'nin resmi dizi içeriklerinde de sıralanıyor.

Dizinin senaryosunu Aslı Zengin, Ece Yosmaoğlu ve Banu Zengin Tak kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken, yapımcılığını Polat Yağcı, yapımını ise Poll Films üstleniyor.

Tuzlu Kahve'nin merkezinde yer alan Derin ve Mehmet karakterlerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy canlandırıyor. Dizinin geniş kadrosunda yer alan isimler, farklı aile ilişkilerinin ve karakter hikâyelerinin şekillenmesinde rol alıyor.