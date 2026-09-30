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Tuzlu Kahve’nin 5. bölümü 29 Eylül Salı günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında yayınlandı. Diziyi televizyonda kaçıran izleyiciler ise yeni bölümün internette nereden izlenebileceğini araştırmaya başladı. Yeni bölümün yayın sonrası YouTube’da yer almaması dikkat çekerken, dizinin güncel dijital yayın düzeninde tam bölümler farklı bir platform üzerinden izlenebiliyor. Peki, Tuzlu Kahve 5. bölüm Youtube'da neden yok? Tuzlu Kahve son bölüm nereden, hangi platformdan izlenir? Detaylar...

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve 5. bölüm, Star TV'deki televizyon yayınının ardından Youtube'a yüklenmedi. Dizinin güncel yayın düzenine göre tam bölümler YouTube üzerinden paylaşılmıyor.

Bu nedenle 29 Eylül Salı günü saat 20.00’de Star TV’de yayınlanan Tuzlu Kahve 5. bölümünü YouTube üzerinden arayan izleyiciler tam bölüme ulaşamıyor. Dizinin dijital yayınında ise HBO Max öne çıkıyor.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM İZLE HBO MAX

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümleri Star TV ekranlarında salı günleri saat 20.00’de yayınlanıyor. Televizyondaki yayını kaçıran izleyiciler ise 5. bölümü HBO Max üzerinden izleyebiliyor.

Güncel yayın bilgilerine göre Star TV’de ekrana gelen yeni bölümler, televizyon yayınından yaklaşık 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Bu nedenle Tuzlu Kahve 5. bölümün dijital izleme adresi HBO Max olarak öne çıkıyor.

TUZLU KAHVE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, televizyon ekranlarında Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri salı günleri saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.

Televizyon yayınından sonraki dijital izleme seçeneği ise HBO Max. Güncel yayın düzenine göre yeni bölümler, Star TV yayınından yaklaşık 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Dizinin tam bölümleri YouTube üzerinden paylaşılmıyor.