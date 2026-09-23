Tuzlu Kahve 4. bölüm Youtube'da neden yok? Tuzlu Kahve son bölüm nereden, hangi platformdan izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tuzlu Kahve 4. bölüm, 22 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümü televizyon yayınından sonra izlemek isteyen izleyiciler ise bölümün Youtube'da neden hemen yer almadığını ve Tuzlu Kahve son bölümün nereden izlenebileceğini araştırıyor. Peki, Tuzlu Kahve 4. bölüm Youtube'da neden yok? Tuzlu Kahve son bölüm nereden izlenir? Detaylar...

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve 4. bölümün Youtube'da hemen yer almamasının nedeni, dizinin uygulanan dijital yayın takvimi olarak öne çıkıyor. Önceki bölümdeki yayın düzenine göre yeni bölüm salı günü Star TV'de ekrana gelirken, çarşamba günü HBO Max üzerinden izleyiciye sunuldu ve perşembe günü Youtube'da erişime açıldı.

Bu nedenle 4. bölümün televizyon yayınından hemen sonra Youtube'da bulunmaması, uygulanan yayın planıyla bağlantılı. Aynı düzenin devam etmesi halinde Tuzlu Kahve 4. bölümün 24 Eylül Perşembe günü Youtube'da erişime açılması bekleniyor. Buradaki tarih, önceki bölümde uygulanan yayın takviminin devam edeceği varsayımına dayanıyor.

Star TV'nin resmi kanallarında ise Tuzlu Kahve'ye ilişkin tanıtım ve bölüm içerikleri yayınlanıyor. Star TV, dizinin yeni bölümlerinin salı günleri saat 20.00'de ekrana geldiğini duyuruyor.

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve son bölüm, televizyon yayınında Star TV üzerinden izlenebiliyor. Televizyon yayınını kaçıran izleyiciler için ise dizinin dijital izleme seçeneği HBO Max olarak öne çıkıyor. Güncel yayın düzeninde yeni bölümün Star TV'deki yayınından yaklaşık 24 saat sonra HBO Max'e eklenmesi planlanıyor.

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümü de aynı yayın düzeni kapsamında 22 Eylül Salı günü Star TV'de yayınlandı. Önceki bölümlerde uygulanan takvimin devam etmesi halinde bölümün dijital platformdaki erişimi televizyon yayınından sonraki gün gerçekleşiyor.

Youtube tarafında ise bölümün televizyon yayınından hemen sonra yer almaması, dizinin yayın takvimiyle ilgili. Önceki bölümde uygulanan düzende YouTube yayını, HBO Max yayınından sonraki gün gerçekleşmişti. Bu nedenle 4. bölüm için de YouTube erişiminin 24 Eylül Perşembe günü olması bekleniyor.

TUZLU KAHVE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Tuzlu Kahve, televizyon yayını olarak Star TV'de izleyiciyle buluşuyor. Star TV'nin resmi açıklamasına göre dizi salı günleri saat 20.00'de ekrana geliyor.

Dizinin televizyon yayınından sonraki dijital izleme seçeneği ise HBO Max olarak belirtiliyor. Mevcut yayın düzenine göre yeni bölüm, Star TV'deki gösterimin ardından yaklaşık 24 saat sonra HBO Max'e ekleniyor.