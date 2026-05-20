TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026 TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken, adaylar “TUS sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonrası puanlarını öğrenmek isteyen doktor adayları, ÖSYM sonuç sistemi üzerinden yapılacak açıklamaları kontrol etmeye devam ediyor. Gözler şimdi sonuç tarihine ve tercih sürecine çevrildi.

TUS 1. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? GÖZLER ÖSYM'DE

2026 TUS 1. dönem tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Binlerce doktor adayı, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS 1. dönem tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yılın takvimi incelendiğinde sonuçların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.

2025-TUS 2. dönem tercih işlemleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim tarihinde ilan edilmişti. Bu nedenle 2026 TUS tercih sonuçlarının da benzer bir süreç içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

ADAYLAR SONUÇ TARİHİNİ ARAŞTIRIYOR

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağını merak etmeye başladı. Özellikle sosyal medyada “TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemde yer alırken, gözler ÖSYM’nin resmi internet sitesine çevrildi.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, uzmanlık eğitimi almaya hak kazandıkları bölümleri öğrenebilecek.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, TUS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi bilgilerini kullanmaları gerekiyor.