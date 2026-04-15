TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçlarına nasıl bakılır? TUS 1. Dönem bölüm bölüm TUS kontenjanları!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp doktorlarının uzmanlık yolculuğunda en kritik aşamalardan biri olarak her yıl binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı 1. dönem TUS süreciyle birlikte gözler yeniden ÖSYM tarafından duyurulan sonuç ekranına çevrilmiş durumda. Peki, TUS sonuçlarına nasıl bakılır? TUS 1. Dönem bölüm bölüm TUS kontenjanları! Detaylar...

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınav süreçlerini şeffaf biçimde takip edebilmeleri için sonuç ekranını dijital ortamda hizmete sunuyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına hızlı ve güvenli şekilde ulaşabiliyor.

TUS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ve 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) kapsamında adayların sınav verileri ÖSYM tarafından erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre:

15 Mart 2026 tarihinde uygulanan sınavlara ait cevap kâğıtları, adayların optik okuyucular tarafından değerlendirilen işaretlemeleri ve soruların doğru cevap anahtarları, 15 Nisan 2026 saat 10.15 itibarıyla erişime açılmıştır. Adaylar, bu verilere https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilmektedir.

Ayrıca söz konusu erişim ekranının 10 gün süreyle aktif kalacağı ve adayların bu süre içerisinde tüm değerlendirme detaylarını inceleyebileceği belirtilmiştir.

TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TUS sonuçlarını görüntülemek isteyen adayların izlemesi gereken adımlar oldukça nettir ve ÖSYM’nin dijital sistemleri üzerinden güvenli bir şekilde yürütülmektedir.

Adaylar, TUS sonuçlarına ulaşmak için şu adımları takip eder:

ÖSYM’nin resmi aday işlemleri sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş sağlanır.

“Sınav Sonuçları” veya ilgili TUS ekranı seçilir.

Açılan sayfada adayın doğru-yanlış sayıları, puan bilgileri ve değerlendirme detayları görüntülenir.

Bu ekran sadece sonuç bilgisini değil, aynı zamanda adayların sınav performanslarını analiz etmelerine yardımcı olacak ayrıntılı verileri de içerir. Böylece adaylar hem net hesaplaması yapabilir hem de tercih dönemine daha bilinçli şekilde hazırlanabilir.

ÖSYM’nin sunduğu bu dijital sistem, özellikle yoğun sınav dönemlerinde erişim kolaylığı sağlaması açısından kritik bir rol üstlenmektedir.

US 1. DÖNEM BÖLÜM BÖLÜM TUS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS 1. DÖNEM BÖLÜM BÖLÜM TUS KONTENJANLARI!

TUS sürecinin en önemli aşamalarından biri de tercih döneminde açıklanan kontenjanlardır. 2026 TUS 1. Dönem kapsamında uzmanlık alanlarına göre dağıtılan kontenjanlar, adayların kariyer planlamasında belirleyici rol oynar.

Bölüm bölüm TUS kontenjanları; tıp fakültesi mezunlarının uzmanlaşmak istedikleri branşlara göre ayrıntılı şekilde listelenir. Bu kontenjanlar genellikle şu alanlara göre şekillenir:

Dahili tıp bilimleri (iç hastalıkları, pediatri vb.)

Cerrahi tıp bilimleri (genel cerrahi, ortopedi vb.)

Temel tıp bilimleri

Diğer yan dal ve uzmanlık programları

Kontenjan dağılımları, üniversiteler, eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinin kapasitesine göre belirlenir. Bu nedenle her dönem farklılık gösterebilir.

Adaylar için kontenjanlar sadece sayı değil, aynı zamanda rekabet düzeyini de belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Özellikle yüksek talep gören branşlarda kontenjanların sınırlı olması, tercih stratejilerini doğrudan etkiler.