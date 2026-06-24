TUS EK YERLEŞTİRME TERCİH EKRANI 2026 (ÖSYM) TUS/1 ek yerleştirme tercileri nereden nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026/1 dönemi kapsamında ek yerleştirme süreci, binlerce doktor adayının uzmanlık yolculuğunda kritik bir aşama olarak öne çıkıyor. Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen adaylar için başlatılan bu süreç, tamamen dijital ortamda yürütülüyor ve başvurular yalnızca resmî platform üzerinden kabul ediliyor. Peki, TUS/1 ek yerleştirme tercileri nereden nasıl yapılır? 2026 TUS ek yerleştirme ekranı...

TUS EK YERLEŞTİRME EKRANI 2026

2026 yılı itibarıyla ek yerleştirme süreci, adaylara ikinci bir tercih fırsatı sunarak uzmanlık hayallerini yeniden şekillendirme imkânı veriyor. Süreç, tamamen şeffaf ve merkezi yerleştirme sistemi çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda işlemler, yalnızca ÖSYM tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

TUS EK ERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

2026 TUS/1 ek yerleştirme tercih süreci için tarih aralığı netleşti. Adaylar tercih işlemlerini 24 Haziran 2026 – 29 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Tercih ekranı 24 Haziran 2026 saat 09.30 itibarıyla aktif hale gelecek ve sistem, 29 Haziran 2026 saat 23.59’da otomatik olarak kapanacaktır.

Bu süre zarfı içinde adayların tercihlerini dikkatli şekilde planlamaları, kontenjanları incelemeleri ve işlemlerini son güne bırakmamaları önerilmektedir. Çünkü sistem kapanış saatinden sonra hiçbir şekilde tercih değişikliği ya da yeni başvuru kabul etmemektedir.

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TUS/1 EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2026 TUS/1 ek yerleştirme tercih işlemleri tamamen internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar tercihlerini aşağıdaki adımları izleyerek yapabilir:

1. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne Giriş

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlar.

2. Tercih Ekranının Açılması

Sisteme giriş yaptıktan sonra “TUS Ek Yerleştirme Tercih İşlemleri” ekranı üzerinden aktif kontenjan listesi görüntülenir.

3. Tercih Listesinin Oluşturulması

Adaylar, puan ve sıralamalarına göre uygun gördükleri uzmanlık dallarını tercih listesine ekler. Bu aşamada dikkatli ve stratejik seçim yapılması büyük önem taşır.

4. Onay ve Kayıt İşlemi

Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onay verilerek işlem kesinleştirilir. Onaylanmayan tercihler geçerli sayılmaz.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİNDE ADAYLARI BEKLEYEN ÖNEMLİ DETAYLAR

2026 TUS ek yerleştirme süreci, yalnızca boş kalan kontenjanları kapsadığı için adaylar açısından oldukça kritik bir fırsat niteliği taşır. Özellikle ilk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için bu dönem, uzmanlık yolunda yeniden değerlendirme imkânı sunar.

Ek yerleştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Tercihler yalnızca elektronik ortamda yapılır

Süre bitiminden sonra sistem kapanır

Kontenjanlar sınırlıdır ve hızlı dolabilir

Yanlış veya eksik tercih sorumluluğu adaya aittir