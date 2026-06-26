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Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı? Türkiye kesin olarak elendi mi?

Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali var mı, Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı? Türkiye kesin olarak elendi mi?
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Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimali var mı sorusu, milli takımın turnuvadaki performansı sonrası futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar, Türkiye’nin gruptan çıkma şansı üzerinde belirleyici olurken gözler kalan karşılaşmalara çevrildi.

“Türkiye’nin gruptan çıkma şansı var mı?” sorusu, milli takımın gruptaki konumu netleştikçe gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Türkiye’nin gruptan çıkma ihtimalini hesaplamak için puan durumu ve olası senaryoları yakından takip ediyor.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI’NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye A Millî Futbol Takımı, San Francisco Bay Area’da Paraguay ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan A Milliler, gruptaki ikinci maçını da kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçın ardından “Türkiye Dünya Kupası’ndan elendi mi?” sorusu gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu.

MAÇIN TEK GOLÜ ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Galarza’nın kaydettiği golle Paraguay öne geçti. Erken gelen golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Güney Amerika ekibi, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Türkiye ise özellikle hücumda etkili olmakta zorlandı.

TÜRKİYE İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ

Turnuvadaki ilk maçında ABD’ye 4-1 mağlup olan Türkiye, Paraguay karşısında da sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla A Milliler, grupta iki maçta da puan alamayarak zor bir durumla karşı karşıya kaldı ve çıkış şansını büyük ölçüde zora soktu.

PARAGUAY KRİTİK AVANTAJ YAKALADI

Paraguay, Türkiye karşısında aldığı galibiyetle puanını 3’e yükseltti ve grupta önemli bir avantaj elde etti. Kalan maçlar öncesinde üst tur yarışında elini güçlendiren Paraguay, gruptaki dengeleri de etkiledi.

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

Maç sonrası en çok merak edilen konu Türkiye’nin turnuvadan elenip elenmediği oldu. 

Türkiye kesin olarak elendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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