Türkiye Uluslar Ligi’nden elendi mi? Türkiye elendi mi, B Ligi’ne düştü mü?

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki mücadelesinde kritik aşamaya gelindi. A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk beş karşılaşmadan puan çıkaramayan millilerin çeyrek final ihtimali sona ererken, gözler küme düşme hesaplarına çevrildi. Futbolseverler, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nden elenip elenmediğini ve B Ligi'ne düşüp düşmediğini araştırıyor. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nden elendi mi, B Ligi'ne düştü mü? Detaylar...

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı beş maçın tamamını kaybetti. Fransa, İtalya ve Belçika karşısında istediği sonuçları alamayan milliler, 0 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin grubu ilk iki sırada tamamlama ve 2027 yılında oynanacak çeyrek finallere katılma ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşmasıyla grup aşamasındaki mücadelesini tamamlayacak.

TÜRKİYE B LİGİ'NE DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi B Ligi'ne düşmesi henüz kesinleşmedi. A Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört takım arasında genel bir sıralama yapılacak. Bu sıralamada en kötü iki dereceye sahip takım doğrudan B Ligi'ne düşecek.

Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelecek ekiplerle A/B Ligi play-off karşılaşmalarına çıkacak. Dolayısıyla Türkiye'nin grupta son sırayı garantilemiş olması, doğrudan B Ligi'ne düştüğü anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE'NİN A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye'nin A Ligi'nde kalabilmesi için diğer gruplardaki son sıradaki takımlar arasında en iyi iki dereceye sahip ekipten biri olması gerekiyor. Bu durumda milliler doğrudan küme düşmek yerine B Ligi'nden gelecek bir takımla play-off oynama hakkı kazanacak.

Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği; kendi grubundaki son maçın ve A Ligi'ndeki diğer grupların sonuçlarının ardından netleşecek.

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fransa-Türkiye mücadelesi, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Millilerin bu maçta alacağı sonuç, A Ligi'ndeki son sıradaki takımların karşılaştırılacağı küme düşme tablosu açısından önem taşıyacak.