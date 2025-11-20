Türkiye Romanya tek maç mı, rövanşı olacak mı? Dünya Kupası Play Off tek maç mı?

Dünya Kupası hedefi doğrultusunda play-off'a çıkan A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu. Ay-yıldızlı ekip, Romanya'yı elediği takdirde Slovakya– Kosova maçından üstün çıkan takımla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAKİBİMİZ ROMANYA

E Grubu'nu ikinci sırada bitiren A Milli Takımımız, Dünya Kupası play-off turunda Romanya ile karşılaşacak. Milliler, bu turu geçmesi hâlinde Kosova ile Slovakya arasındaki mücadelenin kazananıyla final niteliğindeki ikinci maçta karşı karşıya gelecek. Play-off etabında toplam 16 takım, dörderli gruplar şeklinde dört ayrı rotada mücadele edecek.

MAÇ TÜRKİYE'DE

A Millî Takımımız, sıralamadaki avantajı sayesinde 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi'nden gelecek 4. torbadaki ekiplerden biriyle eşleşecek. 2. torba ekipleri ise 3. torbadaki rakipleriyle karşılaşacak. Yarı final maçlarında 1. ve 2. torbada bulunan takımlar sahaya kendi evlerinde çıkacak. Final karşılaşmalarının ev sahipleri ise kura çekimi ile aynı gün açıklanacak.

Türkiye Romanya maçı üzerinden oynanacak.

MAÇLAR 26-31 MART TARİHLERİNDE

Play-off mücadeleleri tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Bu maçlar 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dört farklı play-off yolundan finale yükselerek rakibini mağlup eden dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini almaya hak kazanacak.

2026 AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• A Yolu: İtalya – Kuzey İrlanda galibi / Galler – Bosna Hersek galibi

• B Yolu: Ukrayna – İsveç galibi / Polonya – Arnavutluk galibi

• C Yolu: Türkiye – Romanya galibi / Slovakya – Kosova galibi

• D Yolu: Danimarka – Kuzey Makedonya galibi / Çekya – İrlanda Cumhuriyeti galibi