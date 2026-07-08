Türkiye Polonya maçını kim kazandı? Türkiye Polonya voleybol maçı kaç kaç bitti?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları Japonya'nın Osaka kentinde başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun üçüncü hafta açılış maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı kaç kaç bitti? Türkiye Polonya maçını kim kazandı? Detaylar...

TÜRKİYE POLONYA MAÇINI KİM KAZANDI?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan mücadeleyi Türkiye 3-1 kazanarak organizasyondaki galibiyet sayısını artırdı.

Daniele Santarelli'nin öğrencileri, ilk sette 27-25'lik skorla öne geçti. Polonya ikinci sette 25-20 kazanarak durumu 1-1'e getirse de milli takım üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele aldı. Son sette de etkili oyununu sürdüren Filenin Sultanları, 25-19'luk skorla karşılaşmayı 3-1 tamamladı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi finalleri yolunda kritik öneme sahip bir galibiyet elde ederek üçüncü hafta etabına başarılı bir başlangıç yaptı.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Türkiye-Polonya mücadelesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada iki takım da yüksek tempoda mücadele ederken, Filenin Sultanları kritik anlarda üstünlüğünü korumayı başardı.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

1. Set: Türkiye 27-25 Polonya

2. Set: Polonya 25-20 Türkiye

3. Set: Türkiye 25-19 Polonya

4. Set: Türkiye 25-19 Polonya

Setlerde 3-1 üstünlük sağlayan ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta etabına galibiyetle başlamayı başardı.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen üçüncü hafta etabında dört karşılaşmaya çıkacak. Polonya galibiyetiyle haftaya başlayan Filenin Sultanları'nın kalan maç programı ise şöyle:

8 Temmuz 2026 – Saat 06.00: Türkiye - Polonya (Tamamlandı: Türkiye 3-1 Polonya)

10 Temmuz 2026 – Saat 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – Saat 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – Saat 09.30: Tayland - Türkiye

Milli takım, Polonya karşılaşmasının ardından sırasıyla ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek. Osaka etabında alınacak sonuçlar, Filenin Sultanları'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerine yükselme mücadelesi açısından belirleyici olacak.